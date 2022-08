Dieses Wochenende findet die 29. Ausgabe der Street Parade statt. Nach zwei Jahren Pause wummern in Zürich wieder die Bässe und bunt verkleidete Raverinnen und Raver tanzen auf den Strassen rund ums Seebecken in Zürich. Das Motto der diesjährigen Parade: «THINK.»

