Kellnerin erkennt NBA-Superstar nicht – ihre Reaktion ist herrlich 😅

Diesen Moment wird eine Kellnerin in einem US-Fastfood-Restaurant so schnell nicht vergessen: Der Basketball-Profi Temetrius Jamel Morant, besser bekannt als «Ja» Morant, isst mit einigen Begleitern bei ihr und gibt ihr ein saftiges Trinkgeld – ganze 500 US-Dollar.

Seelöwen vs. BadegĂ€ste – hier zieht der Mensch den KĂŒrzeren

Oder unterstĂŒtze uns per BankĂŒberweisung

Diese Sportler verdienen 2022 weltweit am meisten

Zweiter Elefant im Zoo ZĂŒrich stirbt an Herpes-Virus

Christliche Fundis in den USA trÀumen dank Trump von einem Gottesstaat

13 Meter hohe Wellen – so gewaltig war der Tsunami im Genfersee

«Ich bin mit Gott im Reinen. Aber ihr kommt definitiv in die Hölle»

Wie es sich anfĂŒhlt, unter eine Lawine zu kommen? Dieses Video gibt einen Eindruck davon

In Kirgistan haben Touristen im Hochgebirge Terskej-Alatau einen Gletscherabbruch gefilmt. Was zunĂ€chst nach einem Spektakel in der Ferne aussieht, entwickelt sich innert Sekunden zum Albtraum – als die Filmenden selbst von der Lawine erfasst werden.