Diese Performance der US-Hymne tut einfach nur weh

Ja, ganz ehrlich, viel mehr können wir dazu auch nicht mehr sagen. Wir wissen leider nicht, ob Ingrid müde angeschlagen komplett betrunken war oder ob sie gerade irgendeine persönliche Vendetta gegen Major League Baseball Fans austrägt. Aber auf jeden Fall eine Entschuldigung an alle, die bis zum Ende geschaut haben und hier noch ein Paar entspannende Waldgeräusche für die Ohren. (msh)

Bevor es also losging, durfte die mehrfache Grammy Gewinnerin und Country-Sängerin Ingrid Andress die Hymne vortragen. Dies vorweg, die US-Hymne «Star-Spangled Banner» gilt, als notorisch schwierig zu singen und es ist auch nicht unüblich, dass Sänger*innen die Hymne nach ihrem Gusto etwas uminterpretieren. Die Darbietung von Ingrid Andress lässt sich aber wirklich bei aller Güte nicht schönreden. Und bevor ihr es in die Kommentare schreibt, ja wir kennen die Version von Fergie und ja die Version von Andress ist noch schlimmer (zumindest die letzte Strophe). Aber schaut selbst:

So auch beim diesjährigen Home-Run Derby in Texas. Dabei handelt es sich nicht um ein klassisches Spiel, sondern um einen Wettbewerb der besten «Batter» (Schlagmänner)

Wie es in den USA gang und gäbe ist, wird vor jedem Sportereignis, vor jeder Rede, Kindergeburtstag oder sonst was die Nationalhymne gesungen. Besonders beim Baseball gehört dies genau wie der «First Pitch» zur Tradition und wird oft einem Gast als besondere Ehre zuteil.

