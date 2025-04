Video: watson/Emanuella Kälin

So zufrieden seid ihr im Job

Arbeitnehmende in der Schweiz sind immer unzufriedener mit ihrem Leben und ihrer Arbeit. So ergab eine weltweite Umfrage des Beratungsunternehmens Gallup, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, dass lediglich 45 Prozent der Schweizer Beschäftigten zufrieden und zuversichtlich in die Zukunft blicken.

Zudem habe die emotionale Bindung an den Arbeitgeber abgenommen. Ein Grossteil der Angestellten in der Schweiz (83 Prozent) sei nur gering gebunden und mache nicht mehr als nötig. «9 Prozent haben innerlich gekündigt», heisst es in der Studie.



watson hat auf den Strassen Zürichs nachgefragt, wie zufrieden sie in ihrem Job sind:

