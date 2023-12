Wer bei Advents-Challenge #10 überfordert ist, muss nachsitzen!

Dieses Video ist in kreativer Zusammenarbeit mitentstanden. Die Ideen wurden gemeinsam entwickelt und die Umsetzung erfolgte durch das watson-Videoteam. Es handelt sich dabei um bezahlten Inhalt und das Video enthält Produktplatzierungen. Wir warnen ausdrücklich vor einer spontanen LUST AUF LECKER. Sollte dieser höchstwahrscheinliche Fall eintreten, empfehlen wir umgehend:LECKERER geht EINFACH nicht!

In der Advents-Challenge von heute wollten wir testen, ob Aya und Salome einfachste Grundschulaufgaben lösen können – wir schickten sie quasi zurück in die Schule. Es stellte sich heraus: Das würde den beiden tatsächlich nicht schaden. Rate mit und schau, ob auch du die Schulbank nochmal drücken solltest:

sponsored by

sponsored by

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Es gibt zwei Arten von Kindern am ersten Schultag.

Es gibt zwei Arten von Kindern am ersten Schultag.

Back to School: lustige Situationen zum Schulanfang

Wieder Gold! Ponti räumt an der Kurzbahn-EM weiter ab ++ 1. Weltcupsieg für Bob-Pilot Vogt

USA genehmigen Munitionsverkauf an Israel ++ Israel: 7000 Hamas-Terroristen getötet

Selenskyj unterwegs nach Argentinien ++ Parlament in Kiew für EU-Beitrittsverhandlungen

Den Letzten beissen die Hunde: Ein Basler Grossprojekt treibt mehrere KMUs in den Konkurs

Picdump 66 – mit sechsundsechzig Picdumps, da fängt das Leben an 🎶

Jetzt kommt das Halbtax Plus für flexibles Reisen – die wichtigsten Punkte

So warnten israelische Soldatinnen vor dem Hamas-Terror – und wurden ignoriert

Sparfüchse, aufgepasst! Ab dann lohnen sich Halbtax, Halbtax Plus und GA wirklich

«Ich habe noch nie eine Kirche von innen gesehen» – der Bachelor im Tattoo-Talk

Der Bachelor Fabrizio Behrens hat dieses Jahr schon für so einige Skandale gesorgt. Nun wollten wir dem 33-Jährigen mal etwas auf den Zahn fühlen. Was bedeuten all die religiösen Tattoos?