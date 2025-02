Video: watson/lucas zollinger

Dieser Fast-Crash in den USA lässt dir das Blut in den Adern gefrieren ...

Am Flughafen Chicago Midway kam es am Dienstag (Ortszeit) beinahe zu einer potenziell katastrophalen Kollision zwischen einem Passagierflugzeug und einem Privatjet. Den Piloten einer landenden Boeing 737-800 von Southwest Airlines gelang es im letzten Moment, durchzustarten, um nicht einen Bombardier Challenger 350 des Betreibers FlexJet zu rammen, der im gleichen Moment die Landebahn kreuzte. Die ganze Szene wurde von einem Livestream am Flughafen aufgenommen:

Die US-Luftfahrtbehörde FAA und die Flugunfallstelle NTSB haben eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet, wie der Verkehrsminister Sean Duffy auf der Plattform X (ehemals Twitter) bekannt gab. Ausserdem schrieb er, es sei unerlässlich, dass Piloten die Anweisungen der Flugsicherung beachteten – sonst würden sie ihre Lizenzen verlieren. Damit deutet er möglicherweise auch schon an, wo der Fehler für den Unfall gelegen haben könnte.

Ein Mitschnitt des Funkverkehrs zwischen dem Tower und den Piloten des Privatjets legt nämlich nahe, dass es zu einem Missverständnis gekommen ist:

Gemäss den Anweisungen der Flugsicherung hätte der Jet auf seinem Weg zur Startbahn warten müssen. Die Piloten schienen dies nicht verstanden zu haben, worauf der Tower es nochmal wiederholte. Dennoch stoppte das Flugzeug an der vorgegebenen Stelle nicht, sondern kreuzte die Landebahn der anfliegenden Boeing.

Piloten des Passagierflugzeuges retteten den Tag

Als der Tower merkte, dass der Bombardier-Jet auf die Landebahn fuhr, wollten sie Southwest-Flug 2504 aus Omaha, Nebraska, umleiten, aber dieser hatte selbst bereits mit dem Manöver begonnen und war durchgestartet. Die Piloten hatten selbst festgestellt, dass der Privatjet nicht mehr rechtzeitig anhalten würde. Sekunden später funkten die Piloten den Tower an und fragten: «Southwest 2504 hier, wie konnte das passieren?»

Ausweichmanöver sind zwar ein routinemässiges Sicherheitsmanöver für Piloten, aber im Allgemeinen das letzte Mittel, um unsichere Landungen zu vermeiden. Das Passagierflugzeug konnte 15 Minuten später ohne weitere Zwischenfälle landen.

