Tesla Roboter zeigt ein neues Kunststück – Doch der Schein trügt.

Ob Tesla diese Hürde komplett überwinden wird und wirklich an einem marktfähigen Produkt arbeitet oder den Roboter eher als Marketing-Mittel nutzt, um als innovative Firma dazustehen, bleibt zu sehen. (msh)​

Rollen statt Beine, der neue Roboter «Stretch» von Boston Dynamics soll Lastwagen mit Kisten be- und entladen. Bei der Entwicklung wurden verschiedene Antriebssysteme getestet. Schlussendlich setzte sich eine bewegliche Plattform mit Rädern durch.

Rollen statt Beine, der neue Roboter «Stretch» von Boston Dynamics soll Lastwagen mit Kisten be- und entladen. Bei der Entwicklung wurden verschiedene Antriebssysteme getestet. Schlussendlich setzte sich eine bewegliche Plattform mit Rädern durch. Bild: keystone

Seit der Ankündigung des Roboters fragen sich viele, wie ernsthaft Teslas Versuch einen Roboter zu bauen wirklich ist. Damals hatte Tesla noch nicht mal einen Prototyp und zeigte stattdessen 3D Bilder und einen tanzenden Mann in einem Roboter-Kostüm. Ein späteres Video sollte zeigen, wie gut der Roboter gehen kann, war aber ohne Kennzeichnung um ein vielfaches verschnellert worden. Auch der Formfaktor des Roboters gibt zu reden. Die humanoide Form des Roboters sieht zwar sehr futuristisch aus, wird aber von Roboterexperten als eher suboptimal angesehen. Auch die Konkurrenz von Boston Dynamics, die mit Videos von ihrem aufrecht gehenden und springenden Roboter «Atlas» immer wieder beeindruckte, bewegt sich wieder von diesem Formfaktor weg. Ihre Erfahrungen haben gezeigt, dass es aktuell immer noch mehr Sinn ergibt, spezifische Roboter zu bauen, die eine bestimmte Funktion perfekt beherrschen und für diese braucht es oft keinen zweibeinigen Gang.

Seit 2014 werden Teslas damit beworben, dass sie demnächst die Fähigkeit für komplett autonomes Fahren bekommen würden. 2016 veröffentlichte Tesla sogar ein Video, das die Technologie bewerben sollte. Zu sehen war eine längere Autofahrt, bei welcher der Fahrer nicht einmal das Lenkrad berührte und laut Video titel nur aus rechtlichen Gründen überhaupt im Auto sitze. Später erzählte ein ehemaliger Ingenieur, dass die Realität etwas anders aussah. Das Auto fuhr auf einer komplett auskartierten und vorprogrammierten Route und der Lenker musste bei mehreren vorgehenden Testfahrten eingreifen. Bei einem der Testläufe sei das Auto beim einparkieren sogar in einen Zaun gefahren.

Der Tesla CEO behauptet, der Roboter werde zukünftig in der Lage sein, solche und andere Handlungen komplett eigenständig auszuführen. Musk ist jedoch bekannt für voreilige Versprechen, was seine Produkte angeht.

Kurz darauf schaltet sich Musk persönlich in die Diskussion und attestiert, dass es sich nicht um eine autonome Demonstration handelt. Ob der Roboter aber ferngesteuert ist oder eine vorprogrammierte Handlung abspielt, ist nicht klar.

In einem neuen Video wirbt Tesla auf X (ehemals Twitter) für seinen Roboter «Optimus». Das Video zeigt, wie der Roboter ein T-Shirt faltet. Es ist zwar zu sehen, dass der Roboter zur Stabilisierung noch an einem Kabel hängt, das Falten scheint aber völlig eigenständig zu geschehen. Dies wäre eine eindrückliche Demonstration, da das Falten von einem T-Shirt für uns zwar relativ einfach ist, für einen völlig autonomen Roboter aber eine ziemliche Herausforderung darstellt. Zu gut um wahr zu sein, vermuten einige User und spekulieren, dass der Roboter von einem Menschen ferngesteuert wird.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese 10 Ferientipps in Europa kennst du sicher noch nicht

Israel: Intensive Kämpfe in Nord-Gaza beendet + Tote nach mutmasslichem Anschlag in Israel

Politischer Gefangener in Haft gestorben ++ GB bildet über 60'000 ukrainische Soldaten aus

«Mieter werden während des WEF in Davos aus ihren Wohnungen geworfen»

Diese Massentierhaltungs-Doku ist unerträglich – und dennoch so wichtig

«Was ist mit dem Typen los?» – so reagieren ausländische Medien auf Odermatts Triumphe

Sensation in Thailand: Touristen gelingt Videoaufnahme von seltenstem Wal der Welt

So kannst du deinen Weihnachtsbaum wiederverwenden – voll fein imfall

Wir wollen alle unseren Weihnachtsbaum loswerden. Diese Variante ist besonders nachhaltig – und eklig.

Weihnachten ist vorbei und damit auch die Zeit des Christbaumes. Doch was fängt man nun mit dem Nadelhaufen, der noch von ein paar Ästen zusammengehalten wird, an? Entweder man schmeisst ihn dem Nachbarn in den Garten oder – die bessere Variante – man verwendet den Baum weiter. Wir legen hier schliesslich alle Wert auf Nachhaltigkeit.