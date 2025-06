Beugt Botox Falten vor? Eine Schönheitschirurgin packt aus

Schönheitsideale sind kein neues Phänomen – früher zeigten Magazine das Bild der Perfektion, heute übernehmen das Instagram, TikTok & Co. Auch das spürt Anna in ihrer Praxis: «Die Menschen auf diesen Plattformen beeinflussen uns – oft mehr, als wir denken.» Die Folge: eine verzerrte Selbstwahrnehmung. Anna sieht sich deshalb nicht nur als Chirurgin, sondern auch als Aufklärerin – sie helfe dabei, individuelle Schönheit zu erkennen, statt flüchtigen Trends hinterherzujagen.

Bruststraffung, Facelift oder auch rekonstruktive Eingriffe – für Anna Burger gehört das zur täglichen Arbeit. Die plastische Chirurgin mit über 15 Jahren Erfahrung hat sich ganz der ästhetischen und rekonstruktiven Chirurgie von Brust und Gesicht verschrieben. Heute praktiziert sie in der Klinik Tiefenbrunnen in Zollikon Zürich.

Wir haben einen Monat Cycle Syncing ausprobiert – das ist das Fazit

Der Trend geistert seit Jahren auf Social Media herum. Zum internationalen Tag der Menstruation haben wir ihn getestet.

Cycle Syncing ist ein Ansatz, bei dem man seinen Lebensstil an die verschiedenen Phasen seines Menstruationszyklus anpasst. Also an die Menstruations-, Follikel-, Ovulations- und Lutealphase. Dabei wird darauf geachtet, dass man sich abgestimmt auf seinen Zyklus ernährt und bewegt. Es soll einem helfen, die täglichen Routinen an die Auswirkungen hormoneller Veränderungen, sein Energieniveau und seine Stimmung anzupassen. Cycle Syncing wurde von der US-amerikanischen Ernährungsberaterin und Autorin Alisa Vitti bekannt gemacht. Sabeth hat das Ganze einen Monat lang ausprobiert: