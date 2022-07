Video: watson

Passanten hielten ihn für tot – doch dann kam die Wende 🧘🏻‍♂️

In einem Abflusskanal in der thailändischen Hauptstadt Bangkok machten Passanten eine vermeintlich schockierende Entdeckung. Aus dem schmutzigen Wasser ragte der Kopf eines alten Mannes – völlig regungslos. Der Mann war aber nicht tot – wie zuerst befürchtet – sondern lediglich am Meditieren. (lzo)