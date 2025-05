Video: watson/lucas zollinger

Der König von Thailand war auf Staatsbesuch in Bhutan – und flog selbst

Der König von Thailand war kürzlich für einen Staatsbesuch in Bhutan. Vom 25. bis am 28. April gastierten Maha Vajiralongkorn und seine Frau im kleinen Land im Himalaya. Der Besuch war historisch – nie zuvor war ein regierender Thai-Monarch dort. Ausserdem war es der erste offizielle Staatsbesuch überhaupt seit der Thronbesteigung im Jahr 2019. Und auch der Auftritt von Rama X., wie der 72-Jährige auch genannt wird, war spektakulär: Er flog seine Boeing 737-800 höchstpersönlich nach Bhutan. Und landete sie souverän am Flughafen Paro, der als einer der gefährlichsten der Welt gilt.

Maha Vajiralongkorn ist ein zertifizierter Pilot für Militär- und Zivilflugzeuge. Als Vorbereitung für seine Reise nach Bhutan musste der Thai-König aber trotzdem nochmal einiges investieren. So soll er drei Tage im Simulator und zwei weitere auf einem Militärflugplatz verbracht haben, berichtet eine Luftfahrt-News-Plattform. Den Flughafen von Bhutan dürfen weltweit nämlich nur circa 50 Pilotinnen und Piloten anfliegen. Die 5000 Meter hohen Gipfel des Himalayas erschweren einen Anflug und machen ihn zu einem der gefährlichsten der Welt.

Rama X. meisterte die Landung souverän, wie Videos vom offiziellen Staatsempfang zeigen. Dabei geholfen hat ihm übrigens niemand Geringeres als seine Frau. Königin Suthida war auf dem Flug seine Copilotin. (lzo)

