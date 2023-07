Video: watson/lucas zollinger

US-Meeresbiologin erklärt, wie du dich bei einer Hai-Begegnung verhalten solltest

Die Meeresbiologin Andriana Fragola aus Miami im US-Bundesstaat Florida interessiert sich schon seit ihrer Kindheit für Haie. Auf ihrem Instagram-Kanal setzt sie sich dafür ein, dass die Tiere ihren schlechten Ruf loswerden. Und zeigt in Videos auch immer wieder, wie man sich verhalten sollte, wenn man einmal einem Hai begegnet:

Video: watson/lucas zollinger

Aktiv herausfordern solle man die Begegnung aber nicht. So schreibt Fragola in jedem Video, man solle nicht versuchen, das nachzumachen, denn sie sei eine professionelle Haitaucherin. Das sieht man auch: In ihren Videos hat sie keinerlei Berührungsängste mit den riesigen Tigerhaien und bleibt in der Gegenwart der Spitzenraubtiere der Meere völlig ruhig.

Nicht hektisch herumspritzen

Genau das sei auch der Schlüssel bei einer Hai-Begegnung. Man solle darauf achten, nicht vor dem Tier zu fliehen und dabei wild mit Wasser zu spritzen, weil es dann den Eindruck bekomme, man sei Beute. Verletzte oder sterbende Tiere an der Wasseroberfläche verhielten sich nämlich genau so. Stattdessen solle man sich dem Hai zuwenden und diesen mit der Hand sanft umlenken, indem man ihn am Kopf wegdrückt. (lzo)

