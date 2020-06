Videos

Tier

Mann posiert mit einem Hai unter dem Arm



Video: watson/nfr

Mann ringt mit Hai – aber nicht wie du denkst

Diese Aktion am Strand Cape Henlopen State Park in Delaware hätte tödlich enden können. Am vergangenen Wochenende zieht ein Mann einen Hai aus dem Wasser und klemmt sich das Tier unter den Arm. Als wäre das nicht genug, reisst er dessen Maul auf und grinst fröhlich in die Kameras. (nfr)

So war die Schweiz in den Kolonialismus verstrickt Video: watson/Helene Obrist, Emily Engkent

Vorstellung im Opernhaus von Barcelona restlos ausverkauft Video: watson

Amerikaner müssen beinahe Fenster einschlagen, um wählen zu können Video: watson/leb

Wie Noah (16) einen alten iPod (nicht) bedienen kann Video: watson/leb

So heftig stürzen sich Weisse Haie auf einen Delfin-Kadaver Video: watson/nfr

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Fotos, die zeigen, wie ernst Tiere «Social Distancing» nehmen So heftig stürzen sich Weisse Haie auf einen Delfin-Kadaver Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter