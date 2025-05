Video: watson/Delia Klo, Hanna Dedial

Tralalero Tralala & Tung Tung Tung Sahur – das ist «Italian Brainrot»

Delia Klo Folge mir Hanna Dedial Folge mir

Brainrot – das passiert mit deinem Gehirn, wenn du zu viele – sinnlose – Inhalte in den sozialen Medien konsumierst. Der Trend Italian Brainrot ist eines der populärsten Subgenres der absoluten Blödelvideos, die aktuell auf Social Media kursieren. Wir erklären dir, was du dazu (nicht) wissen musst.

Okay, okay, das Phänomen ist nicht neu. Aber so schräg, dass sich ein Blick darauf lohnt – nur schon, um nicht komplett unvorbereitet und verstört zu sein, wenn sich das Holzstück (?) Tung Tung Tung Sahur oder der kokette sprechende Kaffeebecher Ballerina Cappuccina den blaubeschuhten Hai Tralalero Tralala mit dem Bananen-Affen Chimpanzini Bananini auf deinem Bildschirm betrügt.

Das Universum der KI-generierten Wesen und ihren wirren Backstories wächst täglich auf Social Media und generiert Millionen von Klicks. Bezugnahme auf aktuelle Geschehnisse und Politik kommen vor, sind aber kein Muss – Hauptsache, der Content ist absurd. Die Videos werden von einer englischen KI-Stimme mit starkem italienischem Akzent narriert. Daher kommt das «italian» im Namen. Es gibt auch schon German Brainrot – da sind der «rotierende Fisch» (vertikal und horizontal) und kleinkriminelle Tauben hoch im Kurs.

(dkl/hde)