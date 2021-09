Läuft das Pferd vorwärts oder rückwärts? Diese Illusion spaltet das Netz 🤔

17 herbstliche Memes zum – ja, du ahnst es schon – Herbstanfang

Heute ist offiziell der meteorologische Herbstanfang. Ja, ich weiss, abgesehen von vielleicht zwei guten Wochen in den letzten Monaten haben wir gefühlt schon das ganze Jahr Herbst.

Dennoch, offiziell ist es nun mal so, dass heute der Herbst anfängt. Also machen wir das Beste aus der Situation und versuchen, deren spassige Seite zu sehen. Und was ist spassig? Genau, Memes.

Hier kommen 18 Memes, die den Herbst relativ gut perfekt beschreiben.