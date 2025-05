Video: watson/lucas zollinger

Diese Strasse in der Türkei spielt jetzt Mozart, wenn du anständig fährst

In der Nähe der türkischen Hauptstadt Ankara gibt es eine Schnellstrasse, welche neuerdings Musik spielt, wenn sich Autofahrer auf ihr verkehrsgerecht verhalten. Konkret erklingt Mozarts «Rondo Alla Turca», der türkische Marsch.

Hinter der Aktion steckt das türkische Ministerium für Transport und Infrastruktur. Es will damit die Aufmerksamkeit der Lenkerinnen und Lenker steigern und so die Sicherheit im Strassenverkehr erhöhen. In einem Video auf der Plattform X zeigt das Ministerium, wie es klingt, wenn man auf der Strasse (anständig) fährt:

Für die Türkei ist es die erste solche «Musikstrasse». Es handelt sich um einen Streckenabschnitt auf der Schnellstrasse, welche die beiden Orte Nallıhan und Beypazarı verbindet. Die Stelle in der Nähe des Dorfes Eymir wurde so ausgewählt, dass die Musik die lokale Fauna nicht stört. Laut dem türkischen Verkehrsminister Abdulkadir Uraloğlu dauerte der Bau weniger als eine Woche.

Musikstrassen gibt es auch an anderen Orten auf der Welt, zum Beispiel in Japan, Südkorea, Dänemark, den USA oder den Niederlanden. Sie funktionieren dank spezieller Rillen auf der Fahrbahn. Diese leiten bei der richtigen Geschwindigkeit (typischerweise um die 100 Kilometer pro Stunde) die Vibration der Räder in Form einer Tonleiter in den Innenraum des Fahrzeuges. (lzo)

