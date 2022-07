Video: watson

«Oh, my god!» – so reagieren Männer auf Periodenschmerzen

Gestandene Männer in Lederstiefeln und mit Cowboy-Hüten, die sich vor Schmerzen winden: Auf TikTok macht gerade eine Reihe von Videos die Runde, auf denen man sieht, wie Männer reagieren, wenn sie die Schmerzen der weiblichen Menstruation nachfühlen müssen.

In der kanadischen Stadt Calgary findet jedes Jahr die «Calgary Stampede» statt, eine zehntägige Landwirtschaftsausstellung und Rodeo-Show. Rund 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher strömen jährlich an die Veranstaltung und machen sie zur grössten Freiluftveranstaltung der Welt. Eine gute Plattform also, um seine Produkte oder Anliegen zu bewerben.

Das hat auch das junge kanadische Unternehmen «somedays» erkannt. Obwohl es eigentlich überhaupt nichts mit Landwirtschaft oder Rodeo zu tun hat – es verkauft Produkte gegen Menstruationsschmerzen – hat es an der Messe einen Stand. Und sorgt mit einer Aktion für grosses Aufsehen: Besucherinnen, aber vor allem auch die Besucher können sich an einen «Perioden-Simulator» anschliessen lassen. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes TENS-Gerät, das elektrische Impulse in den Körper stösst und normalerweise zur Schmerztherapie verwendet wird. Es sei aber durchaus vergleichbar mit den Schmerzen während der Periode, bestätigen viele Frauen. Und die Männer? Die sehen die Menstruation der Frauen nach der Erfahrung mit ganz anderen Augen. (lzo)

