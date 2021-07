Videos

USA

Ungewöhnliche Methode – hier wirft ein Flugzeug eine Fisch-Population ab



Video: watson

Ungewöhnliche Methode – hier wirft ein Flugzeug eine Fisch-Population ab

Was tut man, wenn man in einem entlegenen See Fische ansiedeln will? Man setzt selbige aus. Und in den USA macht man das offenbar mit einem Flugzeug, wie dieses Video zeigt: Ein Kleinflugzeug in Utah überfliegt ein Gewässer und wirft die Tiere einfach ab. Dabei soll es sich um eine schonende Besatzmethode handeln.

Video: watson

Mehr Videos:

Die fiesesten Fragen an unseren watson-Walliser Sergio Video: watson/Sergio Minnig, Emily Engkent

Das ultimative watson-Sommerhit-Album 2021 mit Maddy & Dave Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Hier gerät eine Chilbi-Bahn gefährlich ins Schwanken Video: watson

(nfr)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter