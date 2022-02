Video: watson/Aya Baalbaki

Vom Kinderzimmer in den Ring – so war die erste Kissenschlacht-Meisterschaft

USA – Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, nicht wahr?

Und genau in diesem Land hat am 29. Januar die erste Kissenschlacht-Meisterschaft stattgefunden. Offiziell heisst diese neue Sportart «Pillow Fight Championship». Steve Williams, der Gründer, will diese harmlose Kinderspielerei nun als echte Sportart etablieren – und ist schon auf dem besten Weg, damit erfolgreich zu werden.

Und so war sie, die erste Kissenschlacht-Meisterschaft:

Video: watson/Aya Baalbaki

(aya)

Das könnte dich interessieren:

«Cool Runnings» wird wahr – 4er-Bob startet in Peking für Jamaika

Video: watson/Aya Baalbaki

Sie hat ein Sandwich bestellt – und bekam Polizeibesuch...

Video: watson/een

Um seine Dackel zu beschützen – Mann kämpft gegen Bären