Video: extern/watson

Schweizer Musiker wagt waghalsigen Stunt in 120 Metern Höhe

Der Schweizer Musiker Nickless unternahm einen abenteuerlichen – und gemäss der Medienmitteilung der Promotionsfirma auch weltrekordverdächtigen – Stunt in luftiger Höhe. Der 29-jährige Musiker spielte auf einem Heissluftballon in 120 Metern Höhe Schlagzeug und sang sein Lied «Don't Stop The Car».

Das Lied ist aktuell ein Hit auf der Plattform TikTok. Auch vorherige Guerilla-Performances, bei denen er etwa auf Autobahnraststätten oder vor dem Brandenburger Tor aufgetreten ist, sind auf TikTok viral gegangen. Bald wird der Schlagzeugkünstler in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland auf Tour gehen. (hde)

Video: extern/watson

