Stell dir vor, du kaufst einen abgepackten Salat, und dann ... 😮

Fliegender Wechsel

Ajoies Super-Duo Hazen/Devos soll zu Kloten Wechseln +++ Fora bleibt bei Ambri

Die Klubs der National League komplettieren ihre Kader für die Saison 2021/22. Wer wechselt wohin? Die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Teams.

Ausgerechnet vor dem Beginn des Playoff-Finals in der Swiss League platzt die Transferbombe: Das Ajoie-Erfolgsduo Jonathan Hazen und Philip-Michael Devos soll auf die nächste Saison hin zu Finalgegner Kloten wechseln. Wie der «Blick» berichtet, ist der Deal aber nur gültig, falls die Zürcher Unterländer auch tatsächlich in die National League aufsteigen sollen.

Damit spielen die beiden kanadischen Stürmer nächstes Jahr so oder so in der höchsten Liga – entweder mit Ajoie oder mit Kloten. Bei …