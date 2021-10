Video: watson/Aya Baalbaki

Dieser Schwimmer wird von einem Alligator überrascht – und hat Glück im Unglück

Dieses Video zeigt einen Mann, der in Brasilien (Campo Grande) in einem See schwimmen geht. Wäre alles schön und gut, wenn da nicht überall die Schwimm-Verbotsschilder wären, die ausdrücklich darauf hinweisen, dass sich viele Alligatoren im Gewässer befinden. Den Schwimmer scheint dies aber wenig zu interessieren.

Und das ist die Konsequenz:

