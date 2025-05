Video: watson/Amber Vetter

ESC

Meet ESC-Superfan Leslie: «Ich habe mein Outfit gehäkelt»

Der Eurovision Song Contest ist bekannt für auffällige Outfits und leidenschaftliche Fans. Doch einige stechen selbst aus dieser Masse heraus: Wir haben in Basel Superfan Leslie getroffen.

Nadine Sommerhalder Folge mir

Mehr «Schweiz»

Leslie steht vor der St. Jakobshalle in Basel an, um die Evening Preview Show am Montagabend in der Halle schauen zu gehen. Sie gehört zu einer kleinen Gruppe Fans, die bereits Stunden vor Türöffnung in der Schlange stehen.

Leslie ist 64 Jahre alt und kommt aus Grossbritannien. Das Land mit dem mitgliederstärksten ESC-Fanclub in ganz Europa. Bis zu 5000 Personen zählte er zu Spitzenzeiten, als der ESC vor zwei Jahren in Liverpool ausgetragen wurde.

Sie sei ein ESC-Fan «for like forever», sagt sie zu watson in ihrem charmanten britischen Englisch. Seit sie denken kann, verfolge sie die Show. Sie wird die ganze Woche in Basel verbringen und mehrere Show live schauen gehen.

Ihr Outfit ist selbst gemacht, gehäkelt und gestrickt. Die Holzperlen um den Hals sind handbemalt in den Flaggen der teilnehmenden Länder. Wie lange sie für ihr Outfit gebraucht hat, erzählt sie uns im Video.

Video: watson/Amber Vetter

Alle ESC-News im Liveticker: Liveticker Auftritt geleakt: So wird Zoë Më heute Abend am Fernsehen zu sehen sein

Und hier mehr ESC-Videos:

Video: watson/michelle claus

Video: watson/michelle claus