Orzo-Pasta bild: swissmilk

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One-Pot-Pasta mit Rahm, Bouillon, Spinat und Cherrytomaten – schnell in einer Pfanne gekocht und herrlich cremig.

Zutaten Anzahl 4 Portionen

2 Knoblauchzehen, gepresst

1 Zwiebel, fein gehackt

Butter zum Dünsten

3 EL Tomatenpüree

500 g Orzo Teigwaren (auch Semi di Orzo, Risi oder Risoni genannt)

2,5 dl Rahm

7,5 dl Bouillon

500 g Cherrytomaten, halbiert

100 g Spinat, frisch oder tiefgekühlt, aufgetaut

3 EL Crème fraîche

geriebener Gruyère AOP, nach Belieben