Orzo-Pasta
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One-Pot-Pasta mit Rahm, Bouillon, Spinat und Cherrytomaten – schnell in einer Pfanne gekocht und herrlich cremig.
Zutaten
2 Knoblauchzehen, gepresst
1 Zwiebel, fein gehackt
Butter zum Dünsten
3 EL Tomatenpüree
500 g Orzo Teigwaren (auch Semi di Orzo, Risi oder Risoni genannt)
2,5 dl Rahm
7,5 dl Bouillon
500 g Cherrytomaten, halbiert
100 g Spinat, frisch oder tiefgekühlt, aufgetaut
3 EL Crème fraîche
geriebener Gruyère AOP, nach Belieben
Alles, was du wissen musst.
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