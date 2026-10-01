Schweizer Börse startet schwach ins Schlussquartal

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Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag im frühen Geschäft klar im Minus. Laut einem Händler fehlt derzeit trotz einer tendenziell weiter positiven Grundstimmung der entscheidende Funke für wieder steigende Märkte.

Nach dem schwachen September mit einem Minus von mehr als drei Prozent und einem insgesamt auch negativen dritten Quartal geht es damit auch zum Auftakt ins Schlussquartal nach unten. Der Markt befinde sich weiterhin im Spannungsfeld von Inflations- und Zinssorgen, heisst es in Marktkreisen.

Der Schweizer Leitindex SMI büsst bis um 9.45 Uhr 1,4 Prozent auf 13'637 Punkte ein. Er bewegt sich damit auf dem tiefsten Stand seit Juni. Mit Abgaben von jeweils mehr als 2 Prozent stehen Sandoz, Richemont und die UBS am Ende der Kurstafel.

Auch an den übrigen europäischen Börsenplätzen geben die Kurse klar nach. So verlieren der deutsche Dax oder der französische Cac-40 ebenfalls jeweils mehr als 1 Prozent. (sda/awp)