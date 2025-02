Ausserdem hatte der Aktienkurs in der Vergangenheit stark nachgegeben. Zusätzlich kämpft der Konzern aktuell unter anderem mit schwachen Geschäften in China. Nachfolger für die beiden Manager stehen noch nicht fest.

Die nun bekanntgewordenen Streichungen erfolgen zusätzlich zu den bereits beschlossenen Einsparungen bei befristet Beschäftigten. Bereits seit 2024 laufen deren Verträge in der Produktion schrittweise aus. Das Unternehmen kündigte im vergangenen Jahr an, keine Befristungen mehr zu verlängern.

Betroffen sind das Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen und der Standort in Weissach, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatten «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» berichtet.

Die Krise bei Porsche spitzt sich zu: Bis 2029 will der Sport- und Geländewagenbauer rund 1900 Stellen in der Region Stuttgart streichen.

Nach Kauf von Migros: Dertour plant keinen Filialabbau bei Hotelplan

Der deutsche Reiseveranstalter Dertour will nach der Übernahme der Migros-Tochter Hotelplan auch langfristig an den nun drei Reisemarken in der Schweiz festhalten. «Die Marken bleiben erhalten», sagte Dertour-Suisse-Chefin Stephanie Schulze zur Wiesch am Mittwoch im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.