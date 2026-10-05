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Swiss-Partner Air Baltic plant Abbau von bis zu 700 Stellen

epa12844787 An aircraft YL-ABI Airbus A220-300 of airBaltic takes off at the Riga International Airport (RIX), in Riga, Latvia, 23 March 2026. Riga Airport is a fast-growing Northern European air traf ...
Von den rund 3000 Arbeitsplätzen könnten im Zuge der Sanierung 500 bis 700 betroffen sein, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.Bild: EPA

Swiss-Partner Air Baltic plant Abbau von bis zu 700 Stellen

05.10.2026, 14:0105.10.2026, 14:01

Die auch für die Swiss fliegende lettische Fluggesellschaft Air Baltic plant einen deutlichen Stellenabbau. Von den rund 3000 Arbeitsplätzen könnten im Zuge der Sanierung 500 bis 700 betroffen sein, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Gleichzeitig will Air Baltic künftig stärker auf langfristige Kooperationen mit anderen Airlines setzen.

Der neue Geschäftsplan sehe eine kleinere eigene Airbus-A220-300-Flotte und zugleich stärkere ganzjährige sogenannte ACMI-Partnerschaften vor, heisst es in der Mitteilung weiter. Bei solchen Wet-Lease-Vereinbarungen stellt Air Baltic einer anderen Fluggesellschaft Flugzeug und Besatzung zur Verfügung. Für die Swiss waren per Anfang März fünf A220-300 von Air Baltic unterwegs.

Der aktuelle Flugplan werde durch die geplanten Änderungen nicht beeinträchtigt, hiess es. Vom geplanten Stellenabbau betroffen sind die Standorte Riga, Vilnius und Tallinn. Mit den Gewerkschaften werde unter anderem über eine geringere Auslastung von Piloten und Kabinenpersonal gesprochen. Die genaue neue Organisationsstruktur soll bis Mitte Oktober feststehen.

Die Massnahmen sollen die Kosten senken und Air Baltic finanziell stabilisieren. Die Airline befindet sich derzeit in einem Sanierungsverfahren nach dem US-Insolvenzrecht Chapter 11. (sda/awp)

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