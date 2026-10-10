Die Migros-Kaffeekugel hat in Deutschland einen prominenten Partner gefunden

Eine Kugel für alle Kaffeemarken. Das ist das Ziel der Migros. Nach Illy, Melitta und La Semeuse macht nun eine weitere Marke mit.

Florence Vuichard Folge mir

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Kapselkaffee ohne Kapsel, das ist das Versprechen von Coffee B, der Kaffeekreation aus der Migros-Küche. Der Start war harzig, doch nun kommt das 2022 lancierte Geschäft mit der Kaffeekugel ins Rollen – auch im Ausland. Mittlerweile ist Coffee B unter anderem in Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erhältlich.

Zusätzlichen Schub erhalten hat das Kugelsystem dank Kooperationen mit etablierten Marken wie Illy, Melitta oder La Semeuse. Nun kommt eine weitere hinzu: mit dem deutschen Kaffeekonzern Dallmayr. Das bestätigt Migros-Sprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir.

Dallmayr-Kaffee soll es künftig auch als Kugeln geben. Bild: www.imago-images.de

Drei Dallmayr-Röstungen seien in Deutschland erhältlich, und ab Montag, dem 12. Oktober, ebenfalls in der Schweiz über den Coffee-B-Onlineshop. «Langfristig verfolgen wir das Ziel, ein offenes Kaffeesystem aufzubauen, in dem Konsumentinnen und Konsumenten aus einer Vielzahl ihrer bevorzugten Kaffeemarken wählen können», sagt die Migros-Sprecherin. Die Zusammenarbeit mit Dallmayr sei ein weiterer wichtiger Schritt auf diesem Weg.

Plus 20 Prozent in der Schweiz, plus 50 Prozent in Deutschland

Konkrete Umsatz- und Profitabilitätszahlen gibt die Migros keine bekannt. Aber: «Coffee B wächst weiterhin stark», betont Huguenin-dit-Lenoir. So sei der Absatz in der Schweiz von rund 30'000 Maschinen sowie 18 Millionen Kaffeekugeln im Jahr 2024 auf 33'000 Maschinen und 22 Millionen Kaffeekugeln im Jahr 2025 gestiegen. Das entspricht einem Plus von 10 respektive rund 20 Prozent. In Deutschland kletterte der Absatz im selben Zeitraum gar um über 50 Prozent, konkret von rund 100'000 Maschinen und 32,5 Millionen Kaffeekugeln auf 155'000 Maschinen und 50 Millionen Kugeln.

Das Kaffeekugelsystem «Coffee B» hatte einen harzigen Start. Bild: keystone

Das Wachstum soll weitergehen, auch deshalb bringt Coffee B Ende Oktober eine neue, kleinere Kaffeemaschine namens Pluto auf den Markt: Diese verspricht Verbesserungen, etwa bei der Kaffeetemperatur, und eine einfachere Bedienung.