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Kompostierbare Kapseln: Nespresso steigt aus und die Migros macht weiter

Migros CEO Fabrice Zumbrunnen praesentiert CoffeeB der Migrosmarke Cafe Royal an einer Medienkonferenz der Migros am Dienstag, 6. September 2022 in Zuerich. Die Migros praesentiert heute das Kaffeesys ...
2022 wurde das Kaffeesystem mit den Coffee Balls vorgestellt.Bild: keystone

Nespresso nimmt kompostierbare Kapseln vom Markt – so sieht es bei der Migros aus

Nespresso sieht für seine Papierkapseln keine Zukunft und nimmt sie aus dem Sortiment. Die Migros setzt mit ihren kompostierbaren Coffee Balls hingegen weiterhin auf eine alternative Lösung für Kaffeekapseln.
29.09.2026, 18:5129.09.2026, 18:51
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Nespresso nimmt die erst vor einigen Jahren eingeführten kompostierbaren Kaffeekapseln aus Papier wieder vom Markt. Dies bestätigte am Montag eine Nestlé-Sprecherin der Nachrichtenagentur AWP.

Die Papierkapseln hätten Probleme bei der begrenzten Haltbarkeit und beim allgemeinen Produkterlebnis gezeigt. Nespresso setze nun mehr auf Recycling von Aluminium. Dabei sollen die Kapseln zunehmend über die normalen Sammelsysteme entsorgt werden können.

Nespresso-Kapseln
Nespresso will die Recyclingquote der Kapseln für den Heimgebrauch zukünftig erhöhen.Bild: Shutterstock

Doch wie sieht es bei der Migros aus? Die Detailhändlerin lancierte 2022 mit CoffeeB ein eigenes Kaffeesystem, um der Nachfrage der Konsumentinnen und Konsumenten nach kompostierbaren Alternativen nachzukommen. Dabei wird ganz auf Alu- und Plastikkapseln verzichtet und stattdessen auf den 100 Prozent gartenkompostierbaren Coffee Ball gesetzt. Zieht der orange Riese nun nach?

Das sagt die Migros

Grund zur Sorge gibt es wohl nicht, denn das Geschäft läuft gut. «Die Nachfrage entwickelt sich seit der Lancierung 2022 positiv und wächst kontinuierlich», schreibt Andy Zesiger von der Migros auf Anfrage.

Illy setzt neuerdings auf das Coffee-B-System der Migros.
Die Nachfrage nach den Coffee Balls wächst stetig.Bild: Michael Buholzer / AP

Zurzeit seien im Kaffeesegment zwar noch die etablierten Kapselsysteme wie Delizio und Nespresso-kompatible Produkte beliebter, CoffeeB spreche jedoch insbesondere Konsumentinnen und Konsumenten an, die Wert auf eine kompostierbare Alternative legen.

Ein Mitarbeiter demonstriert die kompostierbarkeit einer gebrauchten CoffeeB Kaffeekugel der Migrosmarke Cafe Royal an einer Medienkonferenz der Migros am Dienstag, 6. September 2022 in Zuerich. Die M ...
Die Kaffeebälle können vollständig kompostiert werden.Bild: keystone

«Wir beobachten eine steigende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen für den Kaffeegenuss. Davon profitiert auch CoffeeB», heisst es weiter. Ein Rückgang von ökologischen Alternativen zu Aluminium- oder Plastikkapseln ist nicht erkennbar, ganz im Gegenteil: Um auf die Kundenbedürfnisse zu reagieren, will der Detailhändlerriese zukünftig das Angebot von CoffeeB ausbauen und weiterentwickeln:

«Dazu gehören neue Kaffeesorten, die Weiterentwicklung der Maschinen sowie die Erschliessung weiterer Märkte und Partnerschaften, beispielsweise mit illy, Dallmayr, Melitta und La Semeuse.»
Andy Zesiger, Migros-Mediensprecher
Nespresso nimmt kompostierbare Papierkapseln vom Markt
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