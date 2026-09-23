Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank bei der Präsentation der neuen Designs in Frankfurt. Bild: keystone

Neue Euro-Banknoten ab Anfang der 2030er Jahre

Die Gestaltung neuer Euro-Banknoten kommt voran. «Die neuen Banknoten sollen ab Anfang der 2030er Jahre schrittweise in Umlauf gebracht werden», teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mit.

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Voraussichtlich Ende des laufenden Jahres will der EZB-Rat abschliessend über die Gestaltung der Scheine entscheiden. Einfliessen soll dabei auch das Votum von fast zehn Millionen Europäerinnen und Europäern, die sich an einer bis Anfang dieser Woche laufenden Online-Umfrage zum Design der künftigen Euro-Banknoten beteiligt haben.

«Durch ihre Beteiligung am Gestaltungsprozess wurde ein wichtiger Schritt bei der Vorbereitung der nächsten Banknotenserie getan», sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Berühmte Persönlichkeiten oder Flüsse und Vögel

Die Notenbank hatte in einer Vorauswahl zwei Themen für die neuen Banknoten festgelegt. Für beide liegen jeweils fünf Vorschläge zur Umsetzung vor.

Beim Thema «Europäische Kultur» sollen auf der Vorderseite der Scheine berühmte Europäer wie der Komponist Ludwig van Beethoven, die Physikerin und Chemikerin Marie Curie und der Künstler und Universalgelehrte Leonardo da Vinci zu sehen sein. Die Rückseiten zeigen etwa Strassenkünstler oder ein Sängerfest.

Das zweite Thema «Flüsse und Vögel» stellt die «Widerstandskraft und Vielfalt der natürlichen Ökosysteme Europas» in den Mittelpunkt. Unter anderem sollen Eisvogel und Weissstorch auf den Scheinen abgebildet werden. Auf der Rückseite finden sich europäische Institutionen wie das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und die EZB.

Die neuen Euro-Scheine sollen zudem zusätzliche Sicherheitsmerkmale erhalten, um Fälschungen weiter zu erschweren. Gleichzeitig wollen die Währungshüter die Umweltbelastung bei der Herstellung reduzieren und die Lebensdauer der Banknoten verlängern. Auch für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen sollen die Scheine besser erkennbar sein.

Die ersten Euro-Banknoten wurden am 1. Januar 2002 ausgegeben. Seit Mai 2019 ist die zweite Generation mit neuen Sicherheitsmerkmalen vollständig im Umlauf. Der Euro ist die gemeinsame Währung von rund 358 Millionen Menschen in 21 Ländern der Europäischen Union. (sda/awp/dpa)