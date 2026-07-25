Die Vorschläge für die neuen Euro-Noten sind da – und das Internet hat ... Reaktionen
Die Euro-Noten erhalten eine neue Aufmachung. Die Europäische Zentralbank hat dazu zehn Vorschläge veröffentlicht: fünf Designs zum Thema «Europäische Kultur» – auf der Vorderseite sind bekannte Persönlichkeiten zu sehen, auf der Rückseite verschiedene Kulturszenen, zum Beispiel Darstellungen von Strassenkünstlern oder einem Sängerfest – und fünf zum Thema «Flüsse und Vögel» (selbsterklärend).
Das Ganze sieht dann zum Beispiel so aus:
Die griechische Sängerin Maria Callas auf der 5-Euro-Note
Ein weiteres Design: Der Pianist Ludwig van Beethoven auf der 10-Euro-Note
Die 50er-Note des Design I
Die 100er-Note des Design H
Sämtliche Designs findest du hier.
Derzeit läuft die Umfrage zu den verschiedenen Designs, auf dessen Ergebnisse sich der EZB-Rat bei seinem Entscheid stützen wird.
Und natürlich liessen die Reaktionen im Netz nicht lange auf sich warten, schliesslich sind Banknoten meist eine emotionale Sache. (Warum auch immer, offenbar zahlt ja niemand mehr bar.)
Klar ist: Die Nötli scheinen, zumindest auf der Plattform Reddit, gar nicht so schlecht zu gefallen. In der Frage «Natur» vs. «Kultur» gibt es aber einen deutlichen Gewinner.
Wäh, Beethoven
Vögel, definitiv Vögel
☝🏼
So viel eleganter!
Das Ganze geht aber auch umgekehrt
Zwei Bienenfresser und ein Eisvogel ergeben zusammen einen Storch, zur Erklärung
So fertig Vögel. Zu den Gesichtern meint ein User: «Kurz – nimmt man Gesichter, müssen sie entweder gelangweilt oder böse aussehen.»
Gesprächsstoff bot auch ein Design, das vertikale Motive vorschlägt
10-Euro-Ludwig erinnert etwas an ...
Da hat aber jemand das Deutschbuch noch gut in Erinnerung
Diesem User ist das Design egal, er hat aber einen Vorschlag für das Motiv
Weitere Vorschläge wären gewesen:
...
... das Erste, woran beim Thema EU ALLE denken: normierte Gurken
oooder aber das hier:
Ein Instagram-User fragte zudem, weshalb es eine Note mit Dumbledore gebe. Er meint wohl diesen Herrn hier:
(lak)