Die Vorschläge für die neuen Euro-Noten sind da – und das Internet hat ... Reaktionen

Mehr «Spass»

Die Euro-Noten erhalten eine neue Aufmachung. Die Europäische Zentralbank hat dazu zehn Vorschläge veröffentlicht: fünf Designs zum Thema «Europäische Kultur» – auf der Vorderseite sind bekannte Persönlichkeiten zu sehen, auf der Rückseite verschiedene Kulturszenen, zum Beispiel Darstellungen von Strassenkünstlern oder einem Sängerfest – und fünf zum Thema «Flüsse und Vögel» (selbsterklärend).

Das Ganze sieht dann zum Beispiel so aus:

Die griechische Sängerin Maria Callas auf der 5-Euro-Note Bild: EZB

Ein weiteres Design: Der Pianist Ludwig van Beethoven auf der 10-Euro-Note Bild: EZB

Die 50er-Note des Design I Bild: EZB

Die 100er-Note des Design H Bild: EZB

Sämtliche Designs findest du hier.

Derzeit läuft die Umfrage zu den verschiedenen Designs, auf dessen Ergebnisse sich der EZB-Rat bei seinem Entscheid stützen wird.

Und natürlich liessen die Reaktionen im Netz nicht lange auf sich warten, schliesslich sind Banknoten meist eine emotionale Sache. (Warum auch immer, offenbar zahlt ja niemand mehr bar.)

Klar ist: Die Nötli scheinen, zumindest auf der Plattform Reddit, gar nicht so schlecht zu gefallen. In der Frage «Natur» vs. «Kultur» gibt es aber einen deutlichen Gewinner.

«Welches Design ist mir egal, Hauptsache Vögel.» Reddit-User

Wäh, Beethoven

Vögel, definitiv Vögel

«Bis zu diesem Moment wusste ich gar nicht, dass ich Vögel auf meinem Geld brauchte.» Reddit-User

☝🏼

So viel eleganter!

Das Ganze geht aber auch umgekehrt

Zwei Bienenfresser und ein Eisvogel ergeben zusammen einen Storch, zur Erklärung

So fertig Vögel. Zu den Gesichtern meint ein User: «Kurz – nimmt man Gesichter, müssen sie entweder gelangweilt oder böse aussehen.»

Case in point. Bild: reddit

Gesprächsstoff bot auch ein Design, das vertikale Motive vorschlägt

10-Euro-Ludwig erinnert etwas an ...

Da hat aber jemand das Deutschbuch noch gut in Erinnerung

Diesem User ist das Design egal, er hat aber einen Vorschlag für das Motiv

Bild: reddit

Weitere Vorschläge wären gewesen:

...

... das Erste, woran beim Thema EU ALLE denken: normierte Gurken Bild: reddit

oooder aber das hier: Bild: facebook

Ein Instagram-User fragte zudem, weshalb es eine Note mit Dumbledore gebe. Er meint wohl diesen Herrn hier:

Es ist Leonardo da Vinci. Bild: EZB

(lak)