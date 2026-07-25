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Neue Euro-Noten: Die besten Memes und Reaktionen

Die Vorschläge für die neuen Euro-Noten sind da – und das Internet hat ... Reaktionen

25.07.2026, 14:3925.07.2026, 14:39

Die Euro-Noten erhalten eine neue Aufmachung. Die Europäische Zentralbank hat dazu zehn Vorschläge veröffentlicht: fünf Designs zum Thema «Europäische Kultur» – auf der Vorderseite sind bekannte Persönlichkeiten zu sehen, auf der Rückseite verschiedene Kulturszenen, zum Beispiel Darstellungen von Strassenkünstlern oder einem Sängerfest – und fünf zum Thema «Flüsse und Vögel» (selbsterklärend).

Das Ganze sieht dann zum Beispiel so aus:

Die griechische Sängerin Maria Callas auf der 5-Euro-Note

Neue Euronoten: Die verschiedenen Designs
Bild: EZB

Ein weiteres Design: Der Pianist Ludwig van Beethoven auf der 10-Euro-Note

Neue Euronoten: Die verschiedenen Designs
Bild: EZB

Die 50er-Note des Design I

Neue Euronoten: Die verschiedenen Designs
Bild: EZB

Die 100er-Note des Design H

Neue Euronoten: Die verschiedenen Designs
Bild: EZB

Sämtliche Designs findest du hier.

Derzeit läuft die Umfrage zu den verschiedenen Designs, auf dessen Ergebnisse sich der EZB-Rat bei seinem Entscheid stützen wird.

Wir berichteten:

So könnten die neuen Euro-Banknoten aussehen

Und natürlich liessen die Reaktionen im Netz nicht lange auf sich warten, schliesslich sind Banknoten meist eine emotionale Sache. (Warum auch immer, offenbar zahlt ja niemand mehr bar.)

Klar ist: Die Nötli scheinen, zumindest auf der Plattform Reddit, gar nicht so schlecht zu gefallen. In der Frage «Natur» vs. «Kultur» gibt es aber einen deutlichen Gewinner.

«Welches Design ist mir egal, Hauptsache Vögel.»
Reddit-User

Wäh, Beethoven

Neue Euro-Noten: Die besten Reaktionen
Bild: reddit

Vögel, definitiv Vögel

Neue Euro-Noten: Die besten Reaktionen
Bild: reddit
«Bis zu diesem Moment wusste ich gar nicht, dass ich Vögel auf meinem Geld brauchte.»
Reddit-User

☝🏼

Neue Euro-Noten: Die besten Reaktionen
Bild: reddit

So viel eleganter!

Neue Euro-Noten: Die besten Reaktionen
Bild: reddit

Das Ganze geht aber auch umgekehrt

Neue Euro-Noten: Die besten Reaktionen
Bild: reddit

Zwei Bienenfresser und ein Eisvogel ergeben zusammen einen Storch, zur Erklärung

Neue Euro-Noten: Die besten Reaktionen
Bild: reddit

So fertig Vögel. Zu den Gesichtern meint ein User: «Kurz – nimmt man Gesichter, müssen sie entweder gelangweilt oder böse aussehen.»

Neue Euro-Noten: Beste Reaktionen
Case in point. Bild: reddit

Gesprächsstoff bot auch ein Design, das vertikale Motive vorschlägt

Neue Euro-Banknoten: Die besten Reaktionen
Bild: reddit

10-Euro-Ludwig erinnert etwas an ...

Neue Euro-Noten: Die besten Reaktionen
Bild: reddit

Da hat aber jemand das Deutschbuch noch gut in Erinnerung

Die neuen Euro-Noten: Die besten Reaktionen
Bild: reddit

Diesem User ist das Design egal, er hat aber einen Vorschlag für das Motiv

Neue Euro-Noten: Beste Reaktionen
Bild: reddit

Weitere Vorschläge wären gewesen:

Neue Euro-Noten: Die besten Reaktionen
Bild: reddit

...

Neue Euro-Noten: Die besten Reaktionen
Bild: reddit

... das Erste, woran beim Thema EU ALLE denken: normierte Gurken

Neue Euro-Noten: Die besten Reaktionen
Bild: reddit

oooder aber das hier:

Neue Euro-Noten: Die besten Reaktionen
Bild: facebook

Ein Instagram-User fragte zudem, weshalb es eine Note mit Dumbledore gebe. Er meint wohl diesen Herrn hier:

Neue Euro-Noten
Es ist Leonardo da Vinci. Bild: EZB

(lak)

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