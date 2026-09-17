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Meerenge Bab al-Mandab: Italien beschliesst Alleingang

Durch diesen Wasserweg führt die wichtigste Schifffahrtsroute zwischen Europa und Asien.
Durch diesen Wasserweg führt die wichtigste Schifffahrtsroute zwischen Europa und Asien.Bild: google maps

Italien beschliesst Alleingang bei Durchfahrt der Meerenge Bab al-Mandab

17.09.2026, 19:1517.09.2026, 19:15

Angesichts der sich zuspitzenden Lage in der Meerenge Bab al-Mandab hat Italien angekündigt, die Durchfahrt italienischer Schiffe mit Hilfe der Marine zu gewährleisten. Das Land wolle dabei nicht auf eine gemeinsame Entscheidung der EU warten, teilte der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto mit. «Wir verfügen über die Fähigkeiten, die Durchfahrt zu schützen.»

Wenn die Seeroute nicht befahren werden könne, habe das erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen, warnte Crosetto. «Wir dürfen nicht zulassen, dass bürokratische Entscheidungsverzögerungen eine ohnehin schon komplexe Situation verschärfen.»

Die Meerenge Bab al-Mandab verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden. Durch diesen Wasserweg führt die wichtigste Schifffahrtsroute zwischen Europa und Asien.

Huthi haben praktisch uneingeschränkten Zugriff auf Meerenge

Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz hatte in einer Blitzoffensive in der vergangenen Woche die gesamte Westküste des Jemen unter ihre Kontrolle gebracht und strategisch gelegene Inseln erobert. Sie hat damit praktisch uneingeschränkten Zugriff auf die Meerenge – das dürfte als erheblicher Rückschlag für Saudi-Arabien und den internationalen Schiffsverkehr gewertet werden. Die USA und die EU versuchten mit Militäreinsätzen bereits, Handelsschiffe besser vor Angriffen der Miliz zu schützen. (sda/dpa)

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Dominik Egloff
17.09.2026 19:29registriert November 2015
Ein kluger Entscheid. Die Italiener sind damit die ersten Europäer die sich aktiv und auch mit militärischen Mitteln, nicht nur zur puren Verteidigung , sondern zum aktiven Handeln gegen die Erpressungen des Iran und seine Proxys wehrt. Ein Europa dass sich auf eine völlige Appeasement Politik gegenüber denen die ihm wirtschaftlich und mit Terrorunterstützung schaden beschränkt, ist ein wehrloses Europa, dass gerade dadurch die Wahrscheinlichkeit von Krieg, Gewalt und Erpressung erhöht.
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