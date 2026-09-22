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USA liefern erstmals seit 1977 Waffen nach Guatemala

epa13254718 Weapons are displayed during the reception of a shipment purchased from the United States in Guatemala City, Guatemala, 21 September 2026. The shipment is the first such delivery since a U ...
Guatemala hat von den USA unter anderem Maschinengewehre erhalten.Bild: keystone

USA liefern erstmals seit 1977 Waffen nach Guatemala

22.09.2026, 01:04

Nach einem fast 50 Jahre langen Waffenembargo wegen Menschenrechtsverletzungen haben die USA erstmals wieder Militärausrüstung an Guatemala geliefert. Wie Guatemalas Präsident Bernardo Arévalo mitteilte, soll das Land Waffen und Ausrüstung im Wert von rund fünf Millionen US-Dollar (4,1 Millionen Franken) erhalten. Die Waffen sollen den Angaben zufolge im Kampf gegen die Drogenkartelle und zum Schutz der Bevölkerung eingesetzt werden.

Die erste Lieferung besteht laut Medien aus M4-Gewehren, Maschinengewehren, Granatwerfern sowie Ausrüstung für nächtliche Spezialeinsätze.

Die US-Waffenlieferungen an Guatemala waren 1977 während des internen Konflikts zwischen staatlichen Sicherheitskräften, linken Guerillagruppen und rechten Paramilitärs eingestellt worden. Im Bürgerkrieg (1960 – 1996) kamen mindestens 200'000 Menschen ums Leben, die meisten von ihnen indigene Zivilisten. Es gab zahlreiche von Soldaten verübte Massaker sowie Fälle sexualisierter Gewalt. (sda/dpa)

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