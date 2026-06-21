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SpaceX erhält von Indexanbieter MSCI Nachhaltigkeitsnote Triple C

FILE - A SpaceX logo is displayed on a building, May 26, 2020, at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Fla. (AP Photo/David J. Phillip, File) Space X,Falcon 9
Europäische Vermögensverwalter prüfen derzeit, ob das Unternehmen die strengen Nachhaltigkeitsregeln der EU erfüllt.Bild: keystone

SpaceX wird von Rating-Agentur abgestraft

Der Raumfahrtkonzern SpaceX erhält vom Indexanbieter MSCI die schlechteste Nachhaltigkeitsnote. Wegen Mängeln in der Unternehmensführung könnten europäische Grossinvestoren auf Abstand gehen.
21.06.2026, 15:2521.06.2026, 15:25
Markus Abrahamczyk / t-online
Ein Artikel von
t-online

Der Indexanbieter MSCI stellt SpaceX ein schlechtes Zeugnis aus. Wie die «Financial Times» berichtet, erhielt das Unternehmen von Elon Musk die schlechteste Nachhaltigkeitsnote «Triple C». Das Rating wurde rückwirkend auf den 11. Juni datiert. Das ist der Tag vor dem historischen 75-Milliarden-Dollar-Börsengang des Konzerns.

Die Note «Triple C» vergibt der Anbieter nur in Ausnahmefällen. Auf dieser Stufe wurde im Jahr 2022 auch Russland nach dem Angriff auf die Ukraine geführt. Laut MSCI hinkt SpaceX seiner Branche hinterher, da das Management wesentliche ökologische und strukturelle Risiken angeblich weder ausreichend erkenne noch steuere.

Eine «Horrorgeschichte» für Anleger

Besonders schlecht schneidet die Unternehmensführung ab. In dieser Kategorie erzielt SpaceX lediglich 3,2 von 10 Punkten. Analysten kritisieren die extreme Konzentration der Kontrolle bei Insidern, mögliche Interessenkonflikte, die mangelnde Kontrolle der Vergütungen sowie den Mangel an Unabhängigkeit im Aufsichtsrat. Frédéric Ducoulombier, Programmdirektor am Klimainstitut der Wirtschaftshochschule Edhec, nannte die Lage nach Sichtung der Börsenunterlagen eine «Governance-Horrorgeschichte für Anleger an öffentlichen Märkten».

In der Kategorie «Kontroversen» vergab MSCI nur einen von zehn Punkten und setzte ein orangefarbenes Warnsignal. Dieses Signal erhalten Unternehmen, die mittelbar oder unmittelbar in schwerwiegende Vorfälle verwickelt sind. Zum Vergleich: Volkswagen erhielt 2022 wegen der Vorwürfe zur Zwangsarbeit in Xinjiang ein rotes Warnsignal, der Bergbaukonzern BHP nach der Dammkatastrophe von Mariana ebenfalls. Beide wurden inzwischen wieder höher eingestuft.

Billionenvermögen stehen auf dem Spiel

Für den neu gelisteten Konzern geht es um viel Geld. Europäische Vermögensverwalter prüfen derzeit, ob das Unternehmen die strengen Nachhaltigkeitsregeln der EU erfüllt. Falls nicht, dürfen Fonds mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 6.5 Billionen Euro die SpaceX-Aktie nicht dauerhaft in ihrem Portfolio halten.

Musk hatte die Noten der Nachhaltigkeitsprüfer bereits im Jahr 2022 scharf als «Betrug» kritisiert. Der einfache Grund: Damals flog seine Autofirma Tesla aus dem S&P-Nachhaltigkeitsindex.

Verwendete Quellen:

Analyse
Der SpaceX-Börsengang zeigt: Der Kapitalismus ändert seine Regeln für Elon Musk
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