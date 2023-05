bild: shutterstock

Was dir dein Vorsorgeauszug über deine finanzielle Zukunft sagt

Lästiger Papierkram? Für viele von uns ist das Geld in der Pensionskasse einer der grössten Vermögenswerte, die wir in unserem Leben besitzen. Deshalb lohnt es sich, mal einen Blick in deinen Vorsorgeauszug zu werfen. Hier sind ein paar Tipps und Fakten dazu.

Hand aufs Herz, wann hast du den Vorsorgeauszug deiner Pensionskasse zum letzten Mal genauer unter die Lupe genommen? Wenn das schon eine Weile her ist oder noch gar nie passiert ist, dann bist du bei weitem nicht alleine. Bei mir in den Finanzseminaren ist das Finden und die Interpretation des Vorsorgeauszugs eine der häufigsten Fragen. Heute also Olga im Erklärmodus, weshalb es sich lohnt, mindestens einmal im Jahr einen Blick auf deinen Vorsorgeausweis zu werfen und was du alles so an Informationen aus diesem Dokument bekommen kannst.

Mehr Pensionskassen-Vermögen als Reserve der Nationalbank

Gemäss der Pensionskassenstatistik des BFS gibt es 1389 Vorsorgeeinrichtungen mit Vermögensanlagen im Wert von total 1159 Milliarden Franken und ca. 4,5 Millionen aktiv Versicherten. In unseren Pensionskassen lagert mehr Vermögen als in der Reserve der Schweizer Nationalbank: Diese betrug 2022 gemäss Statista 853 Milliarden Franken.

Unterschätzte Pensionskasse

Obwohl für viele von uns das Geld in der Pensionskasse einen der grössten Vermögenswerte, den wir im Leben ansammeln, darstellt, wird es nicht als «Vermögen» wahrgenommen. Die Studie von SOTOMO zeigt, dass nur eine Minderheit (44 %) der Erwerbsbevölkerung das eigene BVG-Sparguthaben zum Vermögen zählt und zugleich die Bedeutung der 2. Säule für das Alterseinkommen unterschätzt.

Einer der Gründe dafür ist, dass bei der 2. Säule die Abzüge automatisch passieren, sie quasi als Automatismus im Hintergrund abläuft. Bei einigen Menschen geht es sogar so weit, dass sie ihre Pensionskassengelder vergessen. Milliardenbeträge liegen so bei der Auffangstiftung BVG, da die Pensionskassen, wenn sie bei Stellenwechsel oder Wegzug ins Ausland keine Transferangaben erhalten, die Gelder in die Auffangstiftung überweisen. Wenn du vergessene Pensionskassengelder hast oder vermutest, dann kannst du diese mittels der Zentralstelle 2. Säule suchen lassen.

Was du aus deinem Vorsorgeauszug erfahren kannst

Deine Pensionskasse schickt dir jedes Jahr einen Auszug, damit du einen Überblick über deine Beiträge und die entsprechenden Leistungen hast.

Wie der Auszug ausschaut, ist von Pensionskasse zu Pensionskasse unterschiedlich. Manche sind ausführlicher als andere, es werden auch oft verschiedene Begriffe verwendet, was die Interpretation nicht immer einfach macht. Allen gemeinsam ist allerdings, dass sie die wichtigsten Angaben enthalten müssen.

Du hast darüber hinaus auch das Recht und einen Anspruch auf vollständige und regelmässige Informationen. Sollte etwas unklar sein, dann ungeniert bei deiner Pensionskasse nachfragen – es gibt keine dummen Fragen, nur die, welche man nicht stellt. 😉

Hier sind die wichtigsten Angaben, die du anschauen solltest:

Grunddaten zu deinem Lohn

Der gemeldete AHV-Jahreslohn bei der Pensionskasse ist dein Bruttolohn. Du findest ihn auch in deiner Steuererklärung. Zusätzlich findest du den Koordinationsabzug aufgelistet. Er dient dazu, den bei der Pensionskasse versicherten Lohn zu bestimmen. Aktuell liegt der Abzug bei 25.095 Franken. Aus dem gemeldeten Jahreslohn minus dem Koordinationsabzug setzt sich dein versicherter Jahreslohn zusammen.

Tipp: Wenn du Teilzeit arbeitest oder mehrere verschiedene Arbeitgeber hast, dann wird dich der Koordinationsabzug empfindlich treffen. Frage bei deiner Pensionskasse nach, ob es Teilzeitarbeit freundliche Regelungen gibt. Viele Kassen passen den Koordinationsabzug mittlerweile dem Arbeitspensum an und es gibt auch einige, wo der Koordinationsabzug bereits ganz wegfällt. Fragen lohnt sich!

Angaben zu deinem Altersguthaben

Das aufgeführte Guthaben entspricht dem Alterskapital, das du bisher angespart hast. Darin enthalten sind die Sparbeträge, die du und dein Arbeitgeber geleistet haben und die Zinsen, die sich bisher ergeben haben. Weiterhin werden hier auch die eingebrachten Freizügigkeitsleistungen miterfasst.

Prognose über deine Leistungen im Alter

Dies wird oft mit voraussichtlichem Alterskapital im Alter bezeichnet und ist eine Prognose. Hierzu verwendet die Pensionskasse deinen jetzigen Lohn und gibt dir Hochrechnung darüber, wie deine Bezüge und auch das Altersguthaben aussehen werden, wenn du in Rente oder Frührente gehst. Dabei ist es allerdings wichtig zu wissen, dass es sich hier nur um eine Hochrechnung nach aktuell gültigen Daten handelt und je jünger du bist, desto unpräziser die Daten sind, da sich der Lohn und auch der Umwandlungssatz im Laufe der Jahre ändern werden.

Tipp: Damit die Zahlen etwas greifbarer werden, hilft es vielen Menschen z. B., die voraussichtliche Altersrente, die oft pro Jahr angegeben wird, auf den Monat runterzubrechen.

Leistungen bei Invalidität und Todesfall

Diese Zahlen zeigen, was die Pensionskasse im Falle einer Invalidität an dich oder im Falle deines Todes an deine Hinterbliebenen pro Jahr auszahlen würde.

Tipp: Prüfe, wie lange die Wartefrist im Falle einer Invalidität wäre. Bei vielen Pensionskassen beträgt diese 720 Tage, also 2 Jahre, bis Leistungen ausbezahlt werden. Prüfe ebenfalls, was mit deinem Pensionskassengeld passieren würde, falls du stirbst und ob dieses auch an die Hinterbliebenen ausbezahlt werden kann. Nicht bei allen Kassen ist dies möglich.

Finanzierung

Hier bekommst du einen Einblick darin, wie viel Geld die Pensionskasse wofür verwendet. Je nach Pensionskasse können diese Angaben unterschiedlich ausfallen. Informiert deine Pensionskasse transparent, dann kannst du hier die Verwaltungskosten sehen, die Prämien für Invaliden- oder Todesfall, die Sparbeiträge für dein Altersguthaben und auch die Aufteilung der Beiträge, die du und der Arbeitgeber leisten.

Maximal möglicher Einkauf

Du hast die Möglichkeit, deine Altersrente zu erhöhen, wenn du zusätzliche Beiträge einzahlst. Das ist zum Beispiel möglich, wenn du früher weniger verdient hast. Hier sagt dir die Pensionskasse, wie hoch die maximal mögliche Einkaufssumme ist. Diesen Beitrag, den du freiwillig entrichtest, kannst du von deinem steuerbaren Einkommen abziehen.

Maximaler Vorbezug

Diesen Vorbezug kannst du in Anspruch nehmen, wenn du selbstständig wirst, auswanderst oder ein selbst genutztes Wohneigentum erwerben möchtest.

Deckungsgrad

Der Deckungsgrad zeigt an, wie deine Pensionskasse finanziell aufgestellt ist. Im idealen Fall sollte der Deckungsgrad bei 100 % oder mehr liegen. Wenn der Deckungsbeitrag auf unter 90 % sinken sollte, ist die Pensionskasse dazu verpflichtet, Massnahmen zu ergreifen. Das kann entweder eine Reduzierung der Leistungen sein oder tiefere Zinsen.

Wie ihr seht, die Informationen im Vorsorgeauszug zu kennen gehört zur persönlichen Finanzhygiene, damit du einen Überblick hast, was mit deinem Pensionskassenvermögen passiert und mit welchen Leistungen du im Ernstfall rechnen kannst.

Zudem solltest du den Auszug in jedem Fall prüfen und Unstimmigkeiten oder Fragen sofort der Pensionskasse melden.

Wie zufrieden seid ihr mit eurer Pensionskasse und was habt ihr für Erfahrungen gemacht? 💸

