5 Tipps, wie du Anfang Jahr deine Finanzen auf Vordermann bringst

Ordnung schaffen bei den Konti, Tools und Unterlagen: Gerade Anfang Jahr, wenn eh all die Zinsbestätigungen hereinkommen, ist es einfach, Ordnung zu schaffen. Tools und Konti, die du nutzt, auflisten, Dokumente schon jetzt für die Steuererklärung speichern. Wirf einen kritischen Blick auf deine Liste: Brauchst du alle deine Tools, hast du vielleicht zu wenig oder hat es da auch Ladenhüter dabei, die du vielleicht gar nie nutzt und die dich Geld kosten? Kreditkarten sind oft solche Kandidaten ... Falls ja, dann nix wie weg damit. Studien haben gezeigt, dass es mit zunehmender Spezialisierung in der Finanzindustrie oft günstiger kommt, auch spezialisierte Anbieter für verschiedene Zwecke zu nutzen anstatt Generalisten. Ein mögliches Modell kann z.B. sein: Einen Anbieter für das Lohnkonto, ein Sparkonto für den Notgroschen, ein Sparkonto für geplante Ausgaben wie Urlaub, einen spezialisierten Anbieter für die Säule 3a und falls du investierst, einen oder mehrere Anbieter für die Anlagen. Ebenfalls wichtig: Zugriffsrechte prüfen, ob alle, die auch Zugriff haben sollen, wissen, wie man im Notfall auf die Konti zugreifen kann.

Ziele setzen, Finanzplan aufdatieren: Einmal im Jahr den Finanzplan anzuschauen hilft dir, langfristig auf Kurs zu bleiben. Hat sich etwas in deinem Leben verändert? Hast du für 2023 Neues vor? Fallen Sachen weg? All das eignet sich auch für ein gutes Gespräch zu zweit. Alles in einen einfachen Finanzplan verpacken und dann Daueraufträge entsprechend aufsetzen, z. B. für die Ferien oder Anschaffungen, die du tätigen möchtest. Du bist eher der spontane Typ und magst dich nicht so früh im Voraus festlegen? Egal wie du tickst, zwacke in jedem Fall per Dauerauftrag jeden Monat einen Batzen ab, wenn es möglich ist. Dann entsteht für Dinge wie z. B. Ferien oder neue Anschaffungen kein Budgetloch.

Budget anpassen, Daueraufträge überprüfen: langweilig, aber notwendig. Klafft bei dir gerade ein Januarloch? Umso wichtiger ist es, dein Budget anzuschauen. Idealerweise sollte das Budget deinen Finanzplan widerspiegeln. Zweige alles, was zu bezahlen ist, wie Steuern, Versicherungen, Vorsorge und Ansparen für deine langfristigen Ziele, regelmässiges Anlegen etc., per Daueraufträge ab. Nutze die Überprüfung auch für einen Putz, immer wieder schleichen sich auch gerne nicht gewollte und vergessene Geldfresser ein. Hier auch mal einen Blick in die Kreditkartenabrechnung und bei Apple und Google auf deine Abos werfen. Du hast die Online-Zeitung nie wirklich gelesen? Dann muss das Abo auch nicht automatisch verlängert werden.

Sparpotenziale voll ausschöpfen mit Vorauszahlungen und Preisvergleichen: Bei Krankenkassen, Steuern und vielen anderen Dingen gibt es Rabatte oder Zins, wenn du im Voraus bezahlst. Es lohnt sich, das für alle grösseren Positionen, die du eh bezahlen musst, zu prüfen. Das Gleiche gilt für Versicherungen und Finanzgebühren. Da du jetzt eh die Dokumente in die Hand nimmst, schau nach, was dich deine Anlagen, Konti und Finanzsachen kosten und ob du allenfalls überversichert bist oder Sparpotenziale hast mit z. B. einer anderen Versicherungsvariante. Mach für Finanzsachen den Kostenvergleich. Ein Wechsel des Finanzanbieters ist mittlerweile sehr unkompliziert und kann dir auf die Dauer unbemerkt und ohne Mühe einiges an Geld sparen. Verschiedene Vergleichsrechner gibt es z. B. bei Moneyland