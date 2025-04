Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Soll ich der Freundin meiner Ex-Affäre erzählen, was alles abging?»

Frage von Clouless:

Ich hatte eine Affäre mit meinem ehemaligen, liierten Arbeitskollegen. Es hat einfach gepasst. Wir waren so verliebt. Er hat dann einfach nie seine Freundin (zirka sechs Jahre zusammen) verlassen. Irgendwann konnte mein Kollege dem Trauerspiel nicht mehr zuschauen und hat die Freundin informiert. Er hat sie dann belogen (seien nur Küsse gewesen. Der Klassiker. Dabei hatten wir so geilen, animalischen Sex), mit mir den Kontakt dann abgebrochen. Und sie sind bis heute ein Paar.

Sie ist eine Kolumnistin. Gerade hat sie in ihrer Kolumne geschrieben, wie glücklich sie doch in ihrer Beziehung ist und was für einen tollen Mann sie doch hat. Soll ich ihr anrufen und erzählen, was diesen Frühling wirklich abging?

