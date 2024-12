Easyjet baut Streckennetz ab Zürich weiter aus und fliegt nach Rom

Ab dem 30. März kannst du von Zürich mit EasyJet nach Rom fliegen. Bild: keystone

Die Fluggesellschaft Easyjet erweitert ihr Angebot am Flughafen Zürich ab nächstem Frühling um eine Strecke nach Rom. Ab 30. März fliegt die britische Firma zweimal täglich von Zürich in die italienische Hauptstadt, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Dabei profitiert die Billigairline von der Expansion der Lufthansa nach Italien, wo die Deutschen die italienische Fluggesellschaft ITA gekauft haben. Als Bedingung für die Übernahme musste ITA gewisse Start- und Landerechte zurückgeben, was nun Easyjet zugutekommt, das die Genehmigung für Kurzstreckenflüge ab Italien erhalten hat. Nun eröffnet Easyjet am römischen Flughafen Fiumicino sowie am Flughafen in Mailand zwei neue Basen, wie die Briten mitteilten.

Damit kann nun Easyjet fortan eine grössere Auswahl an Destinationen anbieten. Mit der neuen Strecke nach Rom hat Easyjet im kommenden Sommer insgesamt 14 Ziele ab Zürich im Angebot. (sda/awp)