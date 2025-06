Nintendo Switch 2 stellt neuen Weltrekord auf. bild: watson

Nintendo Switch 2 pulverisiert alle Verkaufsrekorde

Nintendo legt mit seiner neuen Konsole Switch 2 einen Traumstart hin.

Der japanische Konsolenhersteller Nintendo reitet auf einer Erfolgswelle. Die neue Hybridkonsole Switch 2, die am 5. Juni 2025 weltweit in die Läden kam, verkauft sich schneller als alle bisherigen Spielkonsolen. Laut Nintendo wurden in den ersten vier Tagen mehr als 3,5 Millionen Switch 2 verkauft. Noch nie zuvor hatte sich eine neue Nintendo-Konsole in den ersten Tagen schneller verkauft.



Die Switch 2 schlug auch den bisherigen Rekord der Playstation 5. Die Konsole von Sony wurde in den ersten vier Wochen 3,4 Millionen Mal verkauft. Nintendo übertraf nun diese Zahl in nur vier Tagen. Allerdings hatte die PS5 zum Start mit Lieferengpässen zu kämpfen, was bei der Switch 2 nicht der Fall ist.

Die Switch 2 ist deutlich schneller, aber teurer als der Vorgänger. bild: watson

Nintendo hatte nach dem Erfolg der ersten Switch und den starken Vorverkaufszahlen des Nachfolgers mehrere Millionen Switch 2 vorproduzieren lassen, um den Ansturm in den ersten Verkaufstagen zu handhaben. In Städten wie Paris, New York, San Francisco oder Tokio bildeten sich lange Schlangen vor den Verkaufsläden. Dies, obwohl die Switch 2 mit 470 Franken deutlich teurer als die erste Switch ist.

Bilder des Switch-2-Verkaufsstarts aus Los Angeles, London, Tokio und Paris.

Vor dem Launch der Switch 2 rechnete Nintendo mit 15 Millionen Verkäufen bis Ende März 2026. Nun sagte Präsident Shuntaro Furukawa, Nintendo werde die Produktionskapazitäten ausbauen, um auf die starke Nachfrage zu reagieren, und sich auf die Verkaufsförderung konzentrieren, um die Prognose zu übertreffen.

Wenn du am ersten Tag eine Switch 2 abgestaubt hast. bild: @Jake_Randall_YT

