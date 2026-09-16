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Eigenkapital: FDP will UBS-Regulierung an den Bundesrat zurückweisen

Andrea Caroni, FDP-AR, hinten Mitte, spricht zur Debatte um die Frage des Staendemehrs in der Abstimmung ueber die Bilateralen III, an der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am Donnerstag, 11. ...
FDP-Ständerat Andrea Caroni möchte das Geschäft der UBS-Regulierung an den Bundesrat zurückweisen.Bild: keystone

FDP-Ständeräte wollen UBS-Regulierung an den Bundesrat zurückweisen

16.09.2026, 00:29

In der Frage der UBS-Regulierung wollen offenbar nun mehrere bürgerliche Ständeräte das Geschäft an den Bundesrat zurückschicken. Die Mehrheit der FDP-Ständeratsmitglieder habe an der Fraktionssitzung ihrer Partei für ein Nichteintreten plädiert, berichtete Schweizer Radio und Fernsehen SRF am Dienstagabend. Auch Mitte-Ständeräte wollen demnach mitziehen.

Er habe den Antrag gestellt, den Bundesrat damit zu beauftragen, diese Eigenmittel auszugestalten, erklärte der Appenzell Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni.

Staenderat Pirmin Bischof, Mitte-SO, spricht waehrend der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am Dienstag, 2. Juni 2026 im Staenderat in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Andrea Caroni erhält in Person von Pirmin Bischof Unterstützung aus der Mitte.Bild: keystone

Die Eigenmittelvorschriften seien schon immer in Verordnungen des Bundesrats gewesen, jetzt würden sie das erste Mal ins Parlament kommen. Wenn man es genau betrachte, sei das Parlament nicht der richtige Ort, so Caroni. Mitte-Ständerat Pirmin Bischof habe einen gleichlautenden Antrag eingereicht.

Der Vorschlag des Bundesrats sieht vor, dass die UBS ihre ausländischen Tochtergesellschaften vollständig mit Eigenkapital unterlegen soll. Die Wirtschaftskommission des Ständerats (WAK-S) hatte Ende August einen «Kompromissvorschlag» vorgelegt, der eine Unterlegung der UBS-Auslandstöchter zu 50 Prozent mit hartem Kernkapital (CET1) und zu 50 Prozent mit erweitertem Eigenkapital (AT1) vorsieht. Allerdings ist auch dieser Vorschlag heftig umstritten. (sda/awp)

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