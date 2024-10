Bericht: René Benko liess seinen Signa-Berater in der Schweiz ausspionieren

Der Grund für die Spionage von Benkos ehemaligem Berater ist ungewiss. Möglich wäre die Angst einer Zusammenarbeit von Berninghaus mit der thailändischen Central Group, zu der er gute Verbindungen pflegte. Central Group war mit Signa zusammen am Kauf der Globus-Gruppe und Selfridges beteiligt. Beide Geschäfte haben sie nun ganz übernommen.

Auf seine offizielle Mailadresse der Signa bekam Benko gemäss «News» am 10. Januar 2024 ein Dossier über Berninghaus, welches 39 Seiten lang war. Für die Spionage wurden offenbar fragwürdige Methoden benutzt. Beispielsweise enthält das Dossier eine Aufstellung der Transaktionen eins Aktiendepots bei einer Schweizer Kantonalbank. Dieses lautet auf eine Firma, welche auf den Namen von Berninghaus' Ehefrau läuft. Berninghaus enthielt seine Beratungs-Honorare über die Firma seiner Frau.

Während es bei Benkos Unternehmen immer weiter bergab ging, bekam offenbar auch das Vertrauen in Berater Berninghaus Risse. Es kam offenbar so weit, dass Benko Berninghaus und seine Frau ausspionieren liess. Über die ersten Mutmassungen schrieb «Inside Paradeplatz» . Es wurde für die Bespitzelung eine israelische private Spionagefirma beauftragt. Gemäss dem Nachrichtenmagazin «News» gehört diese Firma einem ehemaligen Mitarbeiter des israelischen Inland-Geheimdienstes Shin Bet.

Benko setzte offenbar einen israelischen Privatdetektiv auf seinen Partner, Ex-Migros-Manager Ernst Dieter Berninghaus, an.

Benko setzte offenbar einen israelischen Privatdetektiv auf seinen Partner an.

Benko setzte offenbar einen israelischen Privatdetektiv auf seinen Partner an. Bild: DPA

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Eingefronenes Russengeld geht an Ukraine – G7 ist sich einig über 50-Milliarden-Kredit

Luftangriffe auf Vororte von Beirut +++ Libanon-Hilfskonferenz in Paris

Eurovision Song Contest zerstört laut EDU «göttliche Ordnung»

Bundesrat will lebenslange Witwenrente kippen – auch aus Spargründen

Am Ballermann verkaufen Strassenhändler Deutschland-Trikots mit Nazi-Symbolik

Schweiz und USA unterzeichnen neues Abkommen zur Berufsbildung

Die Schweiz und die USA intensiveren ihre Zusammenarbeit in der Berufsbildung. Wirtschaftsminister Guy Parmelin hat in der US-Hauptstadt Washington eine neue Absichtserklärung unterzeichnet. Sie will Kontakte und Partnerschaften zwischen Firmen und anderen Akteuren der Berufsbildung weiter fördern.