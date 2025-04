Die EU bereitet offenbar eine saftige Strafe gegen Elon Musks X vor

Am Freitag erklärte die EU-Kommission, sie plane keine Geldbusse von mehr als einer Milliarde Dollar. Es liege kein Vorschlag für eine Geldbusse auf dem Tisch, zitierte die «New York Times» den Sprecher.

Neben der mangelnden Moderation von illegalen Inhalten untersucht die EU auch bestimmte Algorithmen von X. Dabei steht der Verdacht im Raum, dass gewisse Inhalte auf der Social-Media-Plattform auf unfaire Weise begünstigt werden. Diese Bedenken stehen auch im Zusammenhang mit Elon Musks politischer Einflussnahme, die etwa in seinem Live-Gespräch mit der deutschen AfD-Chefin Alice Weidel zutage trat.

Was hat X konkret verbrochen?

Demnach sollen die Massnahmen im Sommer bekannt gegeben werden. Einem der Insider zufolge könnte die Geldbusse dabei eine Milliarde Dollar übersteigen. An X solle ein Exempel statuiert werden, um andere Konzerne von Verstössen gegen den Digital Services Act (DSA) abzuschrecken, berichtet die US-Zeitung.

Der Plattform des Tesla- und SpaceX-Chefs werde vorgeworfen, gegen die Auflagen zur Bekämpfung illegaler Inhalte und Desinformation im Internet verstossen zu haben, berichtete die «New York Times» (NYT) am Donnerstag (US-Zeit) unter Berufung auf vier Insider.

Die Europäische Union will laut der «New York Times» ein Exempel an der Social-Media-Plattform X statuieren. Dem Unternehmen des US-Milliardärs werden mehrere Vergehen vorgeworfen.

US-Milliardär Musk hat die in Teilen rechtsextreme AfD, im Bild Parteichefin Alice Weidel, massiv unterstützt.

