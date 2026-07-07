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Die Lohnschere in der Schweiz geht immer weiter auf

A person takes a 200 Swiss franc bill out of a wallet, pictured in Zurich, Switzerland, on August 23, 2018. (KEYSTONE/Christian Beutler) Eine Person entnimmt eine 200-Franken-Banknote aus einem Porte ...
Die Lohnschere in der Schweiz geht immer weiter auf.Bild: KEYSTONE

Lohnschere in der Schweiz öffnet sich weiter

07.07.2026, 11:3407.07.2026, 11:34

Die Lohnschere in der Schweiz hat sich in den vergangenen zehn Jahren wieder geöffnet. Während die Einkommen von Topverdienenden gestiegen sind, sanken jene von Personen mit tieferen Löhnen, wie eine Untersuchung des Gewerkschaftsbundes zeigt.

Grund für diese Entwicklung seien stagnierende mittlere Löhne trotz wachsender Produktivität. Die Gewinne aus der Produktivitätssteigerung seien in den letzten Jahren zwischen 2016 und 2025 vor allem an Arbeitgeber und Aktionäre geflossen, schrieb der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) am Donnerstag. Für Arbeitnehmende habe es teilweise nicht einmal mehr einen Teuerungsausgleich gegeben.

Weiterhin bestehe ein grosser Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern. Die Hälfte aller Frauen verdiene weniger als 5000 Franken im Monat, während dieser Medianwert bei den Männern bei 7000 Franken liege.

Zusätzlich hätten kantonale Steuersenkungen und die stark gestiegenen Krankenkassenprämien die verfügbaren Einkommen der unteren und mittleren Schichten belastet, hiess es in der Analyse weiter. (maw/sda)

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