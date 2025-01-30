Die rasante Entwicklung chinesischer Online-Marktplätze wie Temu habe zu einem Umsatzeinbruch der hiesigen Onlinehändler von 3,2 Prozent geführt. Bild: keystone/imago/watson

Wegen Temu und Co. – Onlinegeschäft der Schweizer Detailhändler 2024 geschrumpft

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Der Detailhandel hat ein durchzogenes Jahr 2024 hinter sich. Vor allem im Onlinegeschäft gerieten viele Händler laut der Swiss Retail Federation unter Druck.

Die am Donnerstag veröffentlichte Jahresauswertung des Verbands geht davon aus, dass die gesamte Branche im letzten Jahr gerademal um 0,8 Prozent gewachsen ist und dies «ausschliesslich durch den stationären Handel».

Denn der Schweizer Onlinehandel stehe unter «enormem Druck» der ausländischen Konkurrenz. So habe die rasante Entwicklung chinesischer Online-Marktplätze wie Temu zu einem Umsatzeinbruch der hiesigen Onlinehändler von 3,2 Prozent geführt.

Ein gutes Bild dafür gebe der Rückblick auf das Weihnachtsgeschäft. Im wichtigsten Jahresabschnitt für den Schweizer Detailhandel sei der Umsatz im Onlinehandel im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,3 Prozent geschrumpft.

Laut der Swiss Retail Federation stieg gleichzeitig der Umsatz von Temu im Jahr 2024 auf über 800 Millionen Franken. Im Jahr davor sei es mit 350 Millionen einmal die Hälfte gewesen. (sda/awp)