Dieser SVP-Bauer kassiert über eine Viertelmillion Franken Direktzahlungen
239'217 Franken: So viel Geld erhielt Didier Calame, SVP-Nationalrat aus dem Kanton Neuenburg, im Jahr 2025. Das berichtet der SonntagsBlick, der über das Öffentlichkeitsgesetz beim Bundesamt für Landwirtschaft Einblick in die Direktzahlungen aller Bauern-Parlamentarier erfragt hat.
Direktzahlungen sind individuelle Agrarsubventionen, Beträge also, die ein einzelner Bauer oder eine Bäuerin erhält, wenn er oder sie sich an die Einhaltung von Handlungsanweisungen hält. Beispielsweise erhält ein Landwirt Direktzahlungen, wenn er sich um das Tierwohl oder die Ökologie bemüht.
Auf Platz zwei der Liste folgt Sylvain Freymond, SVP-Nationalrat aus dem Kanton Waadt.
Das podestiert komplett Alois Huber, auch er SVP-Nationalrat.
SVP-Präsident Marcel Dettling ist ebenfalls Bauer und ebenfalls Nationalrat:
Mit Kilian Baumann hat es auch ein Landwirt der Grünen auf die Subventionsliste des «Sonntagsblick» geschafft:
Nicht alle Bauern-Parlametarier sind transparent. Die Nationalrtäe Martin Hübscher (SVP/ZH), Andreas Meier (Die Mitte/Aargau) und Thomas Stettler (SVP/Jura) verweigerten eine Angabe. «Sie alle sind keine alleinigen Bewirtschafter, sondern Mitbewirtschafter. Sie machen geltend, dass die Privatsphäre von ihren Mitbewirtschaftern zu schützen ist», sagt das Bundesamt für Landwirtschaft gegenüber dem «Sonntagsblick».
(her)