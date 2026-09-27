SVP-Nationalrat und Landwirt Didier Calame ist Spitzenreiter unter den politisierenden Bauern im Parlament, wenn es um den Erhalt von Direktzahlungen geht. Bild: keystone

Dieser SVP-Bauer kassiert über eine Viertelmillion Franken Direktzahlungen

Die Landwirtschaft hat eine der mächtigsten Lobbys in Bundesbern. Neue Zahlen zeigen, wie viel die einzelnen Bauern im Parlament an Subventionsgeldern erhalten.

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239'217 Franken: So viel Geld erhielt Didier Calame, SVP-Nationalrat aus dem Kanton Neuenburg, im Jahr 2025. Das berichtet der SonntagsBlick, der über das Öffentlichkeitsgesetz beim Bundesamt für Landwirtschaft Einblick in die Direktzahlungen aller Bauern-Parlamentarier erfragt hat.

Direktzahlungen sind individuelle Agrarsubventionen, Beträge also, die ein einzelner Bauer oder eine Bäuerin erhält, wenn er oder sie sich an die Einhaltung von Handlungsanweisungen hält. Beispielsweise erhält ein Landwirt Direktzahlungen, wenn er sich um das Tierwohl oder die Ökologie bemüht.

Auf Platz zwei der Liste folgt Sylvain Freymond, SVP-Nationalrat aus dem Kanton Waadt.

SVP-Nationalrat Sylvain Freymond hat 2025 Direktzahlungen in der Höhe von 167'246 Franken erhalten. Bild: KEYSTONE

Das podestiert komplett Alois Huber, auch er SVP-Nationalrat.

Der Aargauer SVP-Nationalrat Alois Huber hat im letzten Jahr 151'926 Franken Direktzahlungen erhalten. Bild: KEYSTONE

SVP-Präsident Marcel Dettling ist ebenfalls Bauer und ebenfalls Nationalrat:

An den Schwyzer Marcel Dettling hat der Bund im vergangenen Jahr 78'201 Franken an Subventionsgeldern ausgeschüttet. Bild: keystone

Mit Kilian Baumann hat es auch ein Landwirt der Grünen auf die Subventionsliste des «Sonntagsblick» geschafft:

Der Berner Nationalrat und Präsident der Kleinbauernvereinigung hat 2025 Direktzahlungen in der Höhe von 34'550 Franken erhalten. Bild: keystone

Nicht alle Bauern-Parlametarier sind transparent. Die Nationalrtäe Martin Hübscher (SVP/ZH), Andreas Meier (Die Mitte/Aargau) und Thomas Stettler (SVP/Jura) verweigerten eine Angabe. «Sie alle sind keine alleinigen Bewirtschafter, sondern Mitbewirtschafter. Sie machen geltend, dass die Privatsphäre von ihren Mitbewirtschaftern zu schützen ist», sagt das Bundesamt für Landwirtschaft gegenüber dem «Sonntagsblick».

(her)