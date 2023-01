34.2 Milliarden Franken – Coop gelingt 2022 kräftiges Umsatzplus

So folgen an dem Tag weitere Informationen zum Gewinn der Gruppe. Man rechne trotz des höheren Umsatzes mit «einem stabilen Ergebnis», heisst es im aktuellen Communiqué dazu bloss. Verantwortlich seien der starke Konkurrenzkampf und damit verbundene Preissenkungen.

Im Online-Geschäft erreichte die Detailhändlerin derweil einen Umsatz von rund 5 Milliarden Franken, was einem Plus von 1,2 Milliarden entspricht. Der Online-Supermarkt Coop.ch wuchs konkret um 8,4 Prozent.

Betrachtet man nur die Supermärkte, so kam der Nettoerlös bei 11,6 Milliarden Franken zu liegen. Er lag damit etwas unter den Rekord-Vorjahren, wo Coop stark von den Umständen durch die Corona-Pandemie profitiert hatte, aber klar über dem Vor-Coronajahr 2019. Das Umfeld sei 2022 herausfordernd gewesen, heisst es. Trotzdem habe man in den Ausbau des Prix-Garantie-Sortiments investiert und Preise gesenkt, insbesondere bei den Früchten und beim Gemüse.

Das Wachstum der Genossenschaftsgruppe war primär auf zwei Faktoren zurückzuführen: den Detailhandel einerseits sowie den Grosshandel und Produktion andererseits. Im Detailhandel stieg der Nettoerlös um 1,6 Prozent auf 19,9 Milliarden Schweizer Franken. Die Inflation - derzeit in aller Munde - ging allerdings auch an den Coop-Kundinnen und Kunden nicht spurlos vorbei. Ohne Treibstoffe lag sie bei 1,2 Prozent.

Coop hat im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 34,2 Milliarden Franken erzielt. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Plus von satten 7,3 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Novartis legt ein Kartellverfahren in den USA mit einer Zahlung von 245 Millionen Dollar bei. Dem Basler Pharmakonzern war vorgeworfen worden, die Einführung von Nachahmerprodukten seines Bluthochdruck-Medikaments Exforge in den USA verzögern zu wollen. Die Vereinbarung unter anderem mit Apothekenbetreibern muss nun noch von einem Bundesrichter in New York abschliessend genehmigt werden, wie Novartis in der Nacht auf Donnerstag in den USA mitteilte.