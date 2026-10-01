wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

Artisan Partners: US-Investor fordert Wegzug von UBS aus der Schweiz

Munich Branch UBS Europe The UBS Europe SE branch stands at Europaplatz in Munich, Germany, on April 12, 2025. UBS Group AG is a multinational investment bank and financial services company headquarte ...
Dreht der Wind in der Causa UBS? Ein grosser Investor fordert den Wegzug der Bank.Bild: www.imago-images.de

«Kein attraktiver Standort mehr»: UBS-Investor fordert Wegzug aus der Schweiz

01.10.2026, 02:35

Der US-Vermögensverwalter Artisan Partners fordert die UBS angesichts der geplanten strengeren Kapitalvorschriften zum Wegzug aus der Schweiz auf. Die Schweiz sei für die Grossbank kein attraktiver Standort mehr, heisst es in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an den UBS-Verwaltungsrat.

Damit erhält die bereits laufende Debatte über einen möglichen Wegzug der UBS aus der Schweiz neue Nahrung. Die beiden Artisan-Investmentteams Global Value und International Value verwalten für ihre Kunden zusammen mehr als 60 Millionen UBS-Aktien und sind seit 2015 investiert. Das entspricht mehr als 1,8 Prozent des UBS-Aktienkapitals.

Die geplanten Kapitalanforderungen seien «übermässig, strafend und unnötig», schreiben die Fondsmanager. Nach ihren Berechnungen müsste die UBS ihr hartes Kernkapital (CET1) von 56 auf 72 Milliarden US-Dollar erhöhen. Die zusätzlichen 16 Milliarden könnten in einem Land mit weniger strengen Vorschriften dagegen Erträge erwirtschaften. Artisan beziffert den dadurch entgangenen Börsenwert auf 36 Milliarden Dollar oder rund 23 Prozent des aktuellen UBS-Werts.

Der Verwaltungsrat müsse deshalb handeln und sich von einem Land und einem Regulierungssystem trennen, «die ihm keine echte Wahl lassen», heisst es in dem Schreiben.

«Aus der Schweiz heraus tätig bleiben»

Die UBS nahm den offenen Brief nach dessen Veröffentlichung zur Kenntnis. «Wie wir stets gesagt haben, ist es unser Ziel, weiterhin erfolgreich als globale Bank aus der Schweiz heraus tätig zu sein», erklärte ein Sprecher der Grossbank auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

Die UBS werde die Interessen ihrer Aktionäre schützen und weiterhin Fakten und Analysen für eine fundierte Entscheidungsfindung zur Verfügung stellen. Sie setze sich für eine Regulierung ein, die «wirklich zielgerichtet, verhältnismässig und international abgestimmt» sei und die Ursachen der Credit-Suisse-Krise adressiere.

Diskussion im Parlament

Hintergrund ist die nach dem Untergang der Credit Suisse angestossene Verschärfung der Schweizer Grossbankenregulierung. Der Bundesrat will, dass die UBS Beteiligungen an ausländischen Töchtern zu 100 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegt. Der Ständerat entschied vergangene Woche für eine etwas weniger strenge Variante von 90 Prozent. Heute liegt die Quote bei 45 Prozent. Die Vorlage geht nun an den Nationalrat.

Die UBS hält die Vorschläge von Bundesrat und Ständerat für zu streng. Ihrer Meinung nach führe die vom Ständerat beschlossene Version zu einer «übermässigen» Verschärfung der Schweizer Eigenkapitalanforderungen, die bereits heute zu den strengsten weltweit zählten. Die Bank schätzt ihren zusätzlichen Kapitalbedarf bei der Ständeratslösung auf rund 16 Milliarden Dollar. (sda/awp)

Mehr zum Thema:

Elefantenhochzeit: Will UBS wirklich mit Morgan Stanley fusionieren?
Elefantenhochzeit: Will UBS wirklich mit Morgan Stanley fusionieren?
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Chronologie: Die teuersten Bussen der UBS
1 / 13
Chronologie: Die teuersten Bussen der UBS
19. August 2009: Nach monatelangem Tauziehen zwischen UBS, Bundesrat und US-Behörden um die Herausgabe von Namen verdächtiger Kunden einigen sich die Schweiz und die USA auf einen Vergleich. Die USA erhalten 4450 UBS-Kundendaten. Die UBS zahlt eine Busse von 780 Millionen Dollar.
quelle: keystone / martin ruetschi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
CS-Aktionäre packen aus: «Die können noch so schöne Klamotten anziehen»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Weniger Fleisch, mehr Pflanzen: Warum das Thema nicht gegessen ist
Trotz des wuchtigen Neins zur Ernährungsinitiative bleibt unser Essen im Fokus der Politik. Auch der Bundesrat will mehr pflanzliche Lebensmittel und weniger Tierfutter auf Schweizer Äckern – und nimmt dafür Bauern und Detailhändler ins Visier.
Eine Schweiz, die bei der Lebensmittelversorgung weitgehend unabhängig vom Ausland ist. Äcker, auf denen vor allem Kartoffeln, Linsen und Bohnen wachsen und weniger Mais und Weizen, das in den Mägen von Rindern und Schweinen landet. Das war die Vision von Umweltaktivistin Franziska Herren. Einer Vision, der die Stimmbevölkerung am Sonntag eine klare Abfuhr erteilt hat.
Zur Story