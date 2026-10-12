sonnig15°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

Dominique Giroud: Der Walliser Weinunternehmer und sein Schuldenberg

Le marchand de vin valaisan Dominique Giroud est jug� par le Tribunal de police de Gen�ve pour instigation � tentatives de soustraction de donn�es (archives).
Weinunternehmer Dominique Giroud ist wegen Steuerbetrugs verurteilt worden.Keystone

Walliser Weinunternehmer kann Schulden nicht bezahlen – es geht um 9 Millionen Franken

Dominique Giroud schuldet dem Staat noch immer fast 9 Millionen Franken. Doch der Walliser Weinunternehmer ist mittlerweile zahlungsunfähig. Die betroffenen öffentlichen Stellen könnten deshalb auf ihren Forderungen sitzen bleiben.
Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!
12.10.2026, 14:5012.10.2026, 14:50

Etwas mehr als eine Million Franken schuldet der Weinhändler Dominique Giroud der Gemeinde Grimisuat; etwas mehr als 1.7 Millionen der Gemeinde Saxon. Wie «Le Temps» am Montag berichtet, hat Giroud noch immer erhebliche Schulden bei den Walliser Gemeinden und anderen öffentlichen Körperschaften. Laut der Zeitung, die sich auf Steuerunterlagen stützt, belaufen sich diese auf insgesamt mehr als neun Millionen Franken.

Übersetzung

Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Doch seit März 2024 soll der aus Sitten stammende Dominique Giroud, der wegen eines 2013 aufgedeckten Steuerbetrugs verurteilt wurde, nichts mehr zurückzahlen. Wie «Le Temps» berichtet, endeten sämtliche jüngsten Betreibungen gegen ihn mit Verlustscheinen.

Mit anderen Worten: Dominique Giroud besitzt nichts mehr, das gepfändet werden könnte. Das lässt darauf schliessen, dass er die von ihm geforderten Beträge möglicherweise niemals begleichen wird.

Für den Gemeindepräsidenten von Grimisuat ist das Geld wohl verloren: Gegenüber «Le Temps» bezeichnet er Girouds Schulden bei der Gemeinde als uneinbringlich.

Ein Grundstück von 5000 m²

Diese Situation scheint sich zumindest äusserlich nicht auf den Lebensstil des Weinhändlers ausgewirkt zu haben. Laut «Le Temps» ist er nach wie vor offiziell in einem imposanten Anwesen mit einer Fläche von 5000 m² in Grimisuat wohnhaft.

Laut Grundbuch gehört das Anwesen allerdings seinen Kindern. Auch einer seiner Söhne wohnt dort. Der etwas über 20-Jährige steht seit Kurzem an der Spitze des Sittener Unternehmens Château Constellation. (jzs)

Mehr zum Thema:

Er hinterlässt Schulden und Baustellen – das ist der Verwalter der Sugus-Häuser
Investigativ
Er hinterlässt Schulden und Baustellen – das ist der Verwalter der Sugus-Häuser
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Umsatz-Könige
1 / 35
Die Umsatz-Könige
Rang 33: Zinédine Zidane (Frankreich): 3 Transfers, 84 Millionen Euro.
quelle: ap/ap / michel euler
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Snowboarder Jan Scherrer erzählt, wie die Finanzen im Profi-Sport aussehen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Franken-Anleihenmarkt boomt dank US-Techkonzernen
Der Schweizer Markt für Anleihen boomt. Nach einem Rekordjahr 2025 hat sich die starke Nachfrage nach dieser Form der Geldbeschaffung auch im laufenden Jahr fortgesetzt. Dabei leihen sich zunehmend grosse US-Technologiekonzerne Geld in Schweizer Franken, wie aus dem am Montag veröffentlichten «Swiss Rating Guide 2026» der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hervorgeht.
Im vergangenen Jahr wurden an der Schweizer Börse SIX insgesamt 558 neue Anleihen im Umfang von rund 124 Milliarden Franken ausgegeben. Das waren 18 Prozent mehr Anleihen als im Vorjahr. Das aufgenommene Kapital stieg um 15 Prozent. Beide Werte erreichten damit neue Höchststände. Auch 2026 hält der Boom bisher an.
Zur Story