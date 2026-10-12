Weinunternehmer Dominique Giroud ist wegen Steuerbetrugs verurteilt worden. Keystone

Walliser Weinunternehmer kann Schulden nicht bezahlen – es geht um 9 Millionen Franken

Dominique Giroud schuldet dem Staat noch immer fast 9 Millionen Franken. Doch der Walliser Weinunternehmer ist mittlerweile zahlungsunfähig. Die betroffenen öffentlichen Stellen könnten deshalb auf ihren Forderungen sitzen bleiben.

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Etwas mehr als eine Million Franken schuldet der Weinhändler Dominique Giroud der Gemeinde Grimisuat; etwas mehr als 1.7 Millionen der Gemeinde Saxon. Wie «Le Temps» am Montag berichtet, hat Giroud noch immer erhebliche Schulden bei den Walliser Gemeinden und anderen öffentlichen Körperschaften. Laut der Zeitung, die sich auf Steuerunterlagen stützt, belaufen sich diese auf insgesamt mehr als neun Millionen Franken.

Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Doch seit März 2024 soll der aus Sitten stammende Dominique Giroud, der wegen eines 2013 aufgedeckten Steuerbetrugs verurteilt wurde, nichts mehr zurückzahlen. Wie «Le Temps» berichtet, endeten sämtliche jüngsten Betreibungen gegen ihn mit Verlustscheinen.

Mit anderen Worten: Dominique Giroud besitzt nichts mehr, das gepfändet werden könnte. Das lässt darauf schliessen, dass er die von ihm geforderten Beträge möglicherweise niemals begleichen wird.

Für den Gemeindepräsidenten von Grimisuat ist das Geld wohl verloren: Gegenüber «Le Temps» bezeichnet er Girouds Schulden bei der Gemeinde als uneinbringlich.



Ein Grundstück von 5000 m²

Diese Situation scheint sich zumindest äusserlich nicht auf den Lebensstil des Weinhändlers ausgewirkt zu haben. Laut «Le Temps» ist er nach wie vor offiziell in einem imposanten Anwesen mit einer Fläche von 5000 m² in Grimisuat wohnhaft.

Laut Grundbuch gehört das Anwesen allerdings seinen Kindern. Auch einer seiner Söhne wohnt dort. Der etwas über 20-Jährige steht seit Kurzem an der Spitze des Sittener Unternehmens Château Constellation. (jzs)

