Der weltgrösste Nahrungsmittelhersteller hat mit seinen Wachstumszahlen für das erste Quartal die Erwartungen einmal mehr klar geschlagen. Bild: KEYSTONE

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Nestlé-Aktien springen nach überraschend guten Quartalszahlen hoch

Die Aktien von Nestlé haben am Donnerstag im frühen Handel ein Kursfeuerwerk gezündet. Der weltgrösste Nahrungsmittelhersteller hat mit seinen Wachstumszahlen für das erste Quartal die Erwartungen einmal mehr klar geschlagen.

Die Nestlé-Aktie notiert um 09.20 Uhr bei hohem Volumen 6,3 Prozent höher auf 80.30 Franken (Tageshoch 80.58 Franken). Der Gesamtmarkt gemessen am SMI notiert derweil 0,9 Prozent höher, was aber zu einem guten Teil dem Plus bei Nestlé geschuldet ist.

Bis zum Jahreshoch bei 84,65 von Anfang März beziehungsweise dem 52-Wochen-Hoch bei 89.43 Franken vom letzten Mai braucht es aber immer noch einiges.

Nestlé hat mit seinem organischen Wachstum von 3,5 Prozent zwischen Januar und März 2026 rund ein Prozentpunkt über dem AWP-Konsens abgeschnitten, was vor allem dem Mengenwachstum zu verdanken war. Die Kommentare von Analysten sind entsprechend wohlwollend.

Erste Wiederbelebung des Mengenwachstums

Gemäss der Bank Vontobel zeigt Nestlé erste Anzeichen für eine Wiederbelebung des Mengenwachstums. Zudem treibe der Konzern gleichzeitig die Straffung des Portfolios voran und halte an seinem Ziel eines organischen Wachstums von 3 bis 4 Prozent für das Gesamtjahr 2026 fest.

Zwar seien die Risiken in Sachen Geopolitik und entsprechend steigender Inputkosten weiterhin hoch. Das gezeigte Ergebnis sei aber die Art von Bestätigung, auf die Investoren gewartet hätten.

Die Analysten der ZKB sehen den Investitionsfall nach den heutigen News gestützt – durch eine Verbesserung des Mengenwachstums, eine kontinuierlich steigende Dividende und die Beteiligung an L'Oréal. Dazu kämen potenzielle Werthebel über Joint Ventures im Wasser- und Glacé-Geschäft sowie einen teilweisen Verkauf des Geschäfts mit Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln.

Bei der kanadischen RBC findet vor allem das Kaffee-Business positive Erwähnung. Es sei erfreulich zu sehen, dass sich der Bereich nach dem Preisdruck des letzten Jahres wieder erhole. Positiv wird auch festgestellt, dass die Produktverfügbarkeit bei Säuglingsnahrung sich nach den Produktrückrufen im Januar wieder normalisiere und die Konsumentennachfrage sich offenbar erhole. (sda/awp)