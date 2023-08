Migrolino entfernt seine Starbucks-Maschinen – das ist auch ein Rückschlag für Selecta

Avec holt an Tankstellen auf

Wer die Tankstellenshops von BP mag, muss sich beeilen: Lange gibt es viele von ihnen nicht mehr. Derzeit baut die Händlerin Valora über 70 BP-Shops zu Filialen des eigenen Formats Avec um, etwa in Aarau. Bei einigen ist der Wechsel bereits vollzogen, wie etwa am Flughafen Zürich. Er geht zurück auf die Übernahme des BP-Tankstellennetzes durch die Schweizer Firma Oel-Pool im letzten Jahr, die auch hinter den Tankstellen von Ruedi Rüssel und Miniprix steht und die hiesigen Shell-Tankstellen betreibt. Tankstellen sind beliebte Standorte: Laut Valora kauft ein Grossteil der Kundschaft dort ein, ohne zu tanken, sondern wegen der guten Lage und der langen Öffnungszeiten. Mit dem Ausbau an den Tankstellen dürfte Valora per Ende Jahr rund 370 Avec-Filialen betreiben und damit das gemäss eigenen Angaben grösste Convenience-Netz des Landes. Bisher hatte Migrolino in Sachen Filialen mit 366 Standorten per Ende 2022 gemäss GFK die Nase vorn, gefolgt von Coop Pronto mit 320 und Valora. (ehs)