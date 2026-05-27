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Fenaco übernimmt Veterinärmediziner SwissVets

Die Agrargenossenschaft Fenaco steigt ins Veterinärgeschäft ein. Dazu erwirbt das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an SwissVets.

SwissVets betreibt aktuell laut einer Mitteilung vom Mittwoch sechs Tierarztpraxen in der Deutschschweiz. Der Schwerpunkt liege auf der Versorgung von Nutztieren. Einzelne Praxen würden aber auch Kleintiere behandeln.

Das Praxisnetzwerk sei in den vergangenen Jahren gewachsen und SwissVets habe sich daher entschieden, das Aktionariat zu erweitern. Nun übernimmt die Fenaco Genossenschaft per Juni 2026 als Mehrheitsaktionärin.

Gleichzeitig steige auch die Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter mit einer Minderheitsbeteiligung bei SwissVets ein. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, heisst es weiter.

Mit der bisherigen Mehrheitsaktionärin Swissgenetics habe sich SwissVets seit Gründung in bäuerlichem Besitz befunden. Mit der Übernahme durch die Fenaco solle sich zudem vorerst nichts ändern.

Das Dienstleistungsangebot in den Praxen werde weitergeführt mit den gleichen Ansprechpersonen. Und auch alle Mitarbeitenden würden zu unveränderten Konditionen bei SwissVets weiterbeschäftigt. (sda/awp)